Huawei'den Sürpriz Hamle: Linux'lu ve Kirin 990'lı İlk Laptop Geliyor!

Görünene göre Huawei, henüz resmi olarak duyurulmasa da ilk Linux dizüstü bilgisayarını sunmaya hazırlanıyor. üstelik Qingyun L410 adı verilen bu bilgisayar, Intel veya AMD'li olmayan ilk Huawei bilgisayar olacak.

  • Levent Öztürk
Huawei ilk Linux dizüstü bilgisayarını sunuyor

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

Migros'tan dünyada bir ilk: Robot Taro

İnceleme: Huawei Watch Fit Elegant

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
A101 6 Mayıs aktüel ürünler kataloğunda uygun fiyatlı TV, akıllı telefon ve akıllı saat fırsatı
Seyahat izin belgesi nasıl alınır? e-Devlet'ten seyahat izin belgesi alma
A101 29 Nisan aktüel ürünler kataloğunda uygun fiyatlı TV'ler, akıllı telefon ve yazıcı
BİM 30 Nisan aktüel ürünler kataloğunda Dijitsu TV ve Heifer dikey süpürge sürprizi

Günün En çok Okunanları
Zyxel Yeni Platformu Circle ile Lisans Yönetimini Kolaylaştırıyor
Bir Hacker, 32 Yıllık Game Boy'u Online Oyuna Açmayı Başardı!
Returnal İncelemesi: Döngüyü Kırın...
Motorola, Telefonlarını "Uzaktan" Şarj Etmek İçin Hazırlanıyor
Bademcik Ameliyatı Oldu, "Aksanı Değişti." Yabancı Aksan Sendromu Nedir?

 

 