Huawei'den Sürpriz Hamle: Linux'lu ve Kirin 990'lı İlk Laptop Geliyor!

Çinli teknoloji devi Huawei, görünüşe göre kendi Arm tabanlı çipini kullanan bir Linux dizüstü bilgisayar sunmaya hazırlanıyor. Huawei Qingyun L410 olarak adlandırılan cihazı Huawei resmi olarak duyurmuş olmasa da, bazı araştırmacılar, cihazın yalnızca işletmeler ve devlet kurumları tarafından kullanılabildiği bir Çin e-ticaret web sitesinde listelendiğini gördü.
Arm tabanlı dizüstü bilgisayarlar artık bir yenilik değil, ancak Huawei'den gelen bu dizüstü bilgisayar, şirketin şu ana dek sunduğu Intel veya AMD olmayan ilk dizüstü bilgisayar olacağı için özel bir öneme sahip. Aynı zamanda bu cihaz, Huawei'nin geçen yılki ticari yaptırımların ardından ABD merkezli şirketlerin ürünlerine olan bağımlılığını azaltmaya devam ederken gelecek ürünlerin bir işareti olabilir.
Huawei Qingyun L410, Huawei'nin kendi geliştirdiği Kirin 990 işlemcisi ile çalışıyor. HiSilicon alt firması tarafından tasarlanan Kirin 990, ilk olarak akıllı telefonlar ve tabletler için geliştirilmiş, Arm tabanlı bir çip.
Arm tabanlı işlemci, 512 GB'a kadar depolama alanı ve 8 GB RAM ile bir araya getirilmiş durumda. Söylenilene göre dizüstü bilgisayar, Unity OS adlı Linux tabanlı bir işletim sistemiyle çalışıyor ve bu durum alıştıklarımızdan başka bir ayrılma olsa da Huawei'nin ABD merkezli teknolojiden uzaklaşma çabalarına paralelliğini koruyor.
Qingyun L410'un 3:2 en boy oranına sahip 14 inç 2K ekrana sahip olduğu ve tipik Huawei tarzında, klavyesine bir açılır kamera entegre edilmiş ve güç tuşu gömülü bir parmak izi sensörüyle birlikte sunulan bir cihaza benzediği listeden görülebiliyor.
Bildirilene göre Huawei Matebook 14'ü temel alan dizüstü bilgisayar, derin uzay grisi renkli kaplamaya sahip metal bir yekpare tasarıma sahip ve yaklaşık 1,5cm kalınlığında ve 1,5kg ağırlığında...
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