Huawei'den Sürpriz Hamle: Linux'lu ve Kirin 990'lı İlk Laptop Geliyor!

Görünene göre Huawei, henüz resmi olarak duyurulmasa da ilk Linux dizüstü bilgisayarını sunmaya hazırlanıyor. üstelik Qingyun L410 adı verilen bu bilgisayar, Intel veya AMD'li olmayan ilk Huawei bilgisayar olacak.