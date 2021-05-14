NASA'nın OSIRIS-REx Asteroit Sondası, 2.5 Yıllık Yolculuğuna Başladı!

NASA'nın Bennu asteroidine gönderdiği ve asteroit yüzeyine iniş yapıp örnek toplamayı başaran OSIRIS-REx sondası aldığı örneklerle Dünya'ya dönüyor. Sonda, 10 mayısta 2,5 milyar kilometre sürecek olan yolculuğuna başladı. OSIRIS-REx, asteroidden topladığı 60 gramdan fazla kaya örneği barındırıyor.
İki buçuk yıl sürecek olan geri dönüş yolculuğu bittiğinde, OSIRIS—REx paraşütle Utah çölüne inecek. Aslında sondanın kendisi değil, topladığı örnekler özel kaplar içerisinde Dünya'ya indirilecek. Sonda uzayda kalmaya devam edecek. OSIRIS-REx'in Dünya'ya dönebilmesi için Venüs'ün yörüngesinden geçip Güneş çevresinde iki tur atması gerekiyor. Böylece Dünya'ya en yakın noktaya gelebilecek. NASA'nın planlarına göre, iniş 24 eylül 2023'te gerçekleşecek.
Bilim insanları Bennu asteroidinin Güneş Sistemi'nin oluşmaya başladığı dönemde, yani 4,5 milyar yıl önce doğduğunu düşünüyor. OSIRIS-REx'in topladığı örnekler, Dünya'ya yaşamın asteroidler sayesinde gelip gelmediği gibi hayati bir sorunun yanıtlanmasını sağlayabilir.
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