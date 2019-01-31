Huawei televizyon satışına başlayacak
Huawei ve Honor, kendi televizyonlarını satışa sunmaya hazırlanıyor!
- Levent Öztürk
Xiaomi'nin akıllı TV işine adım atması neredeyse bir yıl sürmüştü ve görünene göre şimdi Huawei de televizyon alanına girmek istiyor.
cnBeta ile konuşan bir kaynağın söylediğine göre Huawei ve alt-markası Honor, bu yıl kendi markaları altında televizyonlarını sunmayı planlıyorlar ve şimdiden TV bölümünde çalışan yaklaşık 200-300 kişi bulunuyor.
Ancak haberde söylendiğine göre, Xiaomi'nin aksine Huawei ucuz televizyonlar ile ilgilenmiyor. Bunun yerine Honor markası daha ucuz televizyonlar ile ilgilenirken, Huawei daha üst seviye televizyonları sunacak.
Huawei'nin alt markası Honor ile Nisan ve Mayıs aylarında iki TV sunması ve 2019'un ikinci yarısında daha fazla üst seviye Huawei TV'lerin sunulması bekleniyor. Honor'ın televizyonları online mağazalarda sunulacak ve Huawei'nin televizyonlarından daha ucuz olacak.
Huawei, Nesnelerin İnterneti portfolyosunu standartlaştırmayı planlıyor ve TV alanına adım atılması, bir başka sağlam merkezin olması anlamına gelebilir.
Ayrıca firmanın, 5G ağlarındaki varlığını da güçlendirecek olan zengin içerik seçenekleri için bir talep yaratmak ile de ilgilendiği söylenebilir.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın