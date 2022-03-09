Huawei Watch Fit mini İncelemesi

Sonunda tasarımıyla hanımlara özgü ve vintage tatta bir akıllı saat geldi. Huawei Watch Fit mini, hanımlar için şahane seçenek, beyler içinse günü kurtaracak iyi bir hediye seçeneği.

  • Ercan Uğurlu
Oynat Huawei Watch Fit mini video inceleme Sonunda tasarımıyla hanımlara özgü ve vintage tatta bir akıllı saat geldi. Huawei Watch Fit mini, hanımlar için şahane seçenek, beyler içinse günü kurtaracak iyi bir hediye seçeneği.

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