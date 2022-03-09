Huawei Watch Fit mini İncelemesi

Huawei, geçtiğimiz yıl tanıttığı Watch Fit'i yeniledi. Şirketin Watch Fit 2'yi duyurmasını bekliyorduk gerçi, ancak Huawei onun yerine yeni modeli Watch FIT mini şeklinde isimlendirme kararı almış ve ürünü de zaten buna göre şekillendirmiş. Aslına bakarsanız bu hareket, çeşitlilik sağlanması açısından oldukça doğru. Zira yeni model, öncekine kıyasla daha "mini" bir tasarıma sahip ve böylece özellikle hanımların aradığı feminen tasarımı yansıtıyor ve hatta ötesinde, çerçevesi ve ekran şekliyle olduğu gibi kahverengi ince kayışıyla da vintage yaklaşımını benimsiyor ki, biliyorsunuz özellikle son yıllarda vintage giyim oldukça rağbet görüyor. Aksesuarlarda da bu çizgiyi yakalamak isteyenler için güzel bir seçenek olacaktır diye daha incelemenin başında söyleyebiliriz. Ha, bu arada saatin ayrıca buzlu beyaz renk seçeneği de var, onu da söyleyelim.
Dikdörtgen biçimli ekranı Watch Fit'e göre daha dar tasarlanan Watch Fit Mini, 1.47 inç boyutunda bir ekrana sahip. Ekranın çözünürlüğü biraz düşürülmüş, ancak ekran daraldığı için bu rahatsızlık vermiyor. Çözünürlük 194x368 piksel olurken, ekran paneli olarak yine AMOLED kullanılmış.
Saatin tasarımında en dikkat çekici yanı oldukça ince tasarlanmış deri kaplamalı kayış diyebiliriz. Zira bununla özellikle kullandığımız süre içinde saati gören pek çok hanım fazlasıyla beğendi ve saatin modelini sordu. Hatta aralarında denemek isteyenler de oldu. Bu anlamda Huawei'nin tasarım çizgisinde istediği sonuca ulaştığını söylemek güç olmayacaktır. Bu arada bu deri kayışın cilt dostu dokuya sahip olduğunu da söyleyelim; kolda oldukça rahat duruyor, ciltte iyi bir his uyandırıyor.
Bunun yanı sıra saatin çevresi de alüminyum alaşımdan yapılmış durumda. Özellikle kadın kullanıcılar için daha iyi bir bilek uyumu sağlaması açısından kasaya hafif bir eğrilik de verilmiş ve böylece kolda daha rahat durması sağlanmış. Saatin kalınlığı da yalnızca 11 mm kadar. Böylece bilekte çok çıkıntı yapmaması da güzel haber.
Watch Fit, özellik anlamında ise büyük saatlerden aşağı kalmıyor. Saatte 96 egzersiz modu var. En çok tercih edilenler saatin arayüzünde Egzersiz başlığı altında bulunuyor. Daha fazlasını eklemek isterseniz de buradaki Özelleştir bölümüne gidiyor ve buradaki "+" butonuna tıklayarak istediklerinizi listeye ekliyorsunuz.
Tüm gün SpO2 izleme, yani kandaki oksijen doygunluğunuzu değerlendirme, kalp atış takibi, uyku izleme, stres seviyesi belirleme ve nefes egzersizler gibi önemli özellikler de yine arayüz üzerinden kolayca erişebilir durumda. Hepsinin detaylı analiz raporlarını ise Huawei Sağlık uygulaması üzerinden kontrol edebiliyorsunuz.
Yine Sağlık uygulamasından saat kadranını değiştirme imkanı da sunulmuş elbette. Burada gerçekten oldukça geniş bir yelpaze sunuluyor; modunuza, kendinize göre olanlarını bulacağınızdan eminiz.
Watch Fit mini'ye farklı akıllı saatlerde olabildiği gibi uygulama yükleyemiyorsunuz, ancak telefonunuzla tam entegrasyon halinde. Yani telefonunuza gelen bildirimler, saatin ekranına düşüyor, saat üzerinden kontrol edebiliyorsunuz.
Bu arada Watch Fit Mini'de olmayan özelliklerden de bahsedelim. Dahili GPS yok, mikrofon ve hoparlör de bulunmuyor. Yani saat üzerinden telefon görüşmesi yapamayacaksınız bu modelle. Ancak bunlar zaten öndeki Fit modellerinde de yoktu. Eğer bunlar sizin için önemliyse farklı bir modele bakmanız gerekiyor. Bunların olmaması pil ömrü konusunda avantaj getiriyor, zira saatte, kompakt tasarımından da dolayı 180 mAh gibi oldukça küçük bir batarya kullanılmış. Bu minik batarya ise oldukça uzun pil ömrü sağlayabiliyor. Watch Fit mini'nin pil ömrü 14 güne kadar sürebiliyor. Kullandığımız süre içinde de bunu ispatladı saat, ancak elbette bu ortalama kullanım süresi. Kullanım sıklığınıza göre bu süre değişiklik gösterebilir. Şarj için de kutusundan çıkan minik manyetik şarj yüksüğünü kullanıyorsunuz ve bununla kısa sürede şarj edebiliyorsunuz. Öyle ki saat 5 dakikalık şarj ile 2 günlük kullanım sunabiliyor.
Saatin önemli özelliklerinden bir diğeri ise suya karşı dayanıklı yapıda olması. 5 ATM değerindeki basınca dayanıklı, yani standartlara göre 50 metrelik derinlikteki su basıncına dayanabiliyor. Bu anlamda havuzda ya da denizde kullanabilirsiniz. Ancak tabii ki her elektronik eşyada olduğu gibi tuzlu sudan mümkün mertebe kaçınmanız iyi olacak ya da sonrasında tatlı suyla durularsınız.
Sonuç
Açıkçası Huawei Watch Fit mini, fazlasıyla keyifli bir saat olmuş. Feminen yaklaşımı ve vintage tasarımı özellikle hanımlar için güzel haber. Elbette unisex kullanıma da uygun, tasarım işi tamamen zevk meselesi. Tasarımını çok beğendik, beyler için günü kurtacak iyi bir hediye seçeneği de olur doğrusu. Her neyse, diğer özellikler bakımından da oldukça iyi bir saat olmuş Watch Fit; geniş egzersiz yelpazesi, olmazsa olmaz sağlık özellikleri, bildirimleri aktarabilmesi ve uzun pil ömrüyle fazlasıyla kullanışlı, amaca hizmet eden bir model. Fiyatı ise şu sıralar 999 TL. Güzel bir seçenek, değerlendirilebilir diye düşünüyoruz.
CHIP Online Notu: %87
+ Vintage tasarım
+ Hafif ve rahat
+ Akıcı arayüz
+ Geniş spor yetenekleri
+ Kolay eşleştirme
+ Uzun pil ömrü
- Dahili GPS yok
Teknik Detaylar
- Ekran 1.47 inç AMOLED
- Çözünürlük 194x368
- Su Koruması 5 ATM
- Uyumluluk Android 6.0 ve üstü, iOS 9.0 ve üstü
- Pil Ömrü 14 güne kadar
- Bağlantılar Bluetooth 5
- Boyutlar 51 x 25 x 11.4 mm
- Ağırlık 20 gr. (Kayışsız)
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın