HUAWEI WATCH GT 2 Pro Dayanıklılığı ile Her Koşulda Yanınızda

HUAWEI WATCH GT 2 Pro önemli ölçüde geliştirilmiş sağlık izleme yeteneklerinin yanı sıra, daha doğru okumalar sağlamak için 6'sı 1 arada LED lens ve safir arka cam ile bir araya geliyor. Akıllı saatin ön camında da mükemmel koruma için safir kullanılıyor.