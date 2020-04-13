HUAWEI WATCH GT 2e Türkiye'de Satışa Çıkıyor! İşte Özellikleri ve Fiyatı!

HUAWEI Tüketici Elektroniği Grubu, popüler HUAWEI WATCH GT 2 Serisi'nin en yeni modeli olan HUAWEI WATCH GT 2e'yi, Huawei Online Mağazası üzerinden satışa sunuyor. İşte özellikleri ve fiyatı!