Apple Watch'a iPhone Özelliği Geliyor

Apple, güvenlik yöntemlerini birer birer cihazları için kullanılabilir hale getiriyor. Amerikalı şirketin bu kez radarında akıllı saati Apple Watch var.

  • Ercan Uğurlu
Apple Watch da Artık "Daha Güvenli" Olacak

Apple, teker teker tüm cihazlarını güvenli hale getiriyor. Daha önce iPhone X ile TouchID'yü kaldırarak yerine daha güvenli yöntem olarak kabul gören yüz tanıma sistemi FaceID'yi kullanıma sokan Apple, şimdi bu yöntemi MacBook'lara da getirme peşinde. Apple'ın MacBook'lara özel bir yüz tanıma sistemi getireceğinin haberini daha önce sizlere iletmiştik. Şirket öte yandan akıllı saati Apple Watch için bir hamlede bulunacak gibi görünüyor.

Ortaya çıkan yeni bir rapora göre Apple, akıllı saati Apple Watch'un yeni sürümünde TouchID özelliğine yer verecek. Ancak bu özelliğin Series 7'de karşımıza çıkacağı da söyleniyor. Yani Watch Series 6'da TouchID yer almayacak.

WWDC 2020'de tanıtılacak olan watchOS 7 ile beraber Apple Watch Series 6'de pek çok yeni özellik karşımıza çıkacak ancak Apple fanları TouchID için bir sonraki modeli bekleyecekler. Watch Series 6'da ise sonunda uyku takibi özelliği getirecek olan Apple, ayrıca daha iyi ebeveyn kontrol seçenekleri ile kandaki oksijen seviye takibini de bulunduracak. Elbette bunlar şimdilik tamamen sızıntılardan ibaret. Bekleyip göreceğiz.

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