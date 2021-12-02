HUAWEI WATCH GT 3 ile Akıllı Hayat Bileğinizde Başlıyor

Cep telefonlarının popüler hale gelmesinden bu yana, kol saatleri günlük hayatımızda kullanışsız hale geldi. Geleneksel kol saatleri, kullanan birçok insan için saati söylemekten çok bir moda aksesuarı halini aldı. Bu anlayışa dayanarak, birçok üretici kol saatlerine akıllı özellikler geliştirmeye ve akıllı giyilebilir bir cihaza, geleneksel saatin yeni bir türe dönüşmesini sağladı. Böylece akıllı saat doğdu.
Günümüzde akıllı saat hızla gelişerek akıllı telefonun bir uzantısı haline, hatta birçok kişi için günlük bir ihtiyaç haline geldi. Giyilebilir alanda lider teknoloji markası HUAWEI, farklı ürün geliştirme konusundaki zengin deneyimini ve inovasyon yeteneklerini akıllı saatlerde kullanarak akıllı saatlerin gelişmesini sağlıyor.
HUAWEI kısa süre önce akıllı interaktif deneyimi akıllı saat özellikleriyle birleştirmenin sonucu olan yeni HUAWEI WATCH GT 3'ü duyurdu. Sade ama titiz tasarımı, zengin ama karmaşık olmayan işlevleriyle yılın en iyi akıllı saatlerinden biri olmaya aday.
Yükseltilmiş bir döner taç ile gelişmiş etkileşim
Akıllı saatler, güçlü aksesuar özellikleriyle doğar ve görünüm, ürün özelliklerinin ve etkileşimin önemli bir parçasıdır. Yepyeni HUAWEI WATCH GT 3, tüketicilere gelişmiş bir interaktif deneyim ve benzersiz bir görünüm sunmak için tasarım ve etkileşimi mükemmel bir şekilde entegre ederek ilk kez dokunsal geri bildirim ile 3D döner kurma kolunu benimsiyor.
Yeni 3D döner kurma kolunda, yeni bir etkileşimli deneyim getiren ve aynı zamanda yüksek hassasiyetli parmak hareketi tanıma sağlayan ince dalgaların klasik işçiliği benimsendi. Kullanıcılar, başlatıcıyı çalıştırmak, değeri doğru bir şekilde kaydırmak veya ayarlamak için kurma kolunu kullanabilir. Yüzerken bile sağlık ve egzersiz verilerini gerçek zamanlı görüntüleyerek yeni, verimli ve kullanışlı bir kullanıcı deneyimi elde ederler. Deneyimi en üst düzeye çıkarmak için titreşim motorunun gerçek zamanlı geri bildirimi de parmak ucu deneyimini çok farklı kılıyor.
Ayrıca, yepyeni başlatıcı, daha kullanışlı olan ve tam kadran hareketiyle yakınlaştırmayı destekleyen bir satranç tahtası tasarımına sahip. Kişiselleştirilmiş saat kadranından istenen antrenman verilerine ve uygulamaya geçilebilir. Kullanıcılar bileklerini kaldırdıklarında önemsedikleri içeriği görmeyi seçebilir ve saat kadranındaki simgeye tıklayarak doğrudan uygulamaya başlayabilir.
Akıllı hayata bilekten başlayın
HUAWEI akıllı telefon kullanıcıları, ana ekranda sağa kaydırmanın, kullanıcıların ihtiyaç duydukları uygulamaları ve araçları hızla bulmalarına yardımcı olabilecek HUAWEI Assistant TODAY'e girebileceğini anlayacaklardır. Bu kez aynı konseptle HUAWEI, HUAWEI WATCH GT 3'e HUAWEI Assistant TODAY'i dahil etti. Böylece kullanıcı, bileğinde akıllı telefon benzeri bir deneyimin keyfini çıkarabilir.
HUAWEI WATCH GT 3'ün ana ekranını sağa kaydırmanız yeterli, kullanıcılar sesli asistanı ve hava durumu işlevini görecek ve ellerini kaldırarak hava durumunu öğrenebilecekler. Müzik çalarken, kronometre veya zamanlayıcı kullanırken Assistant TODAY sayfasında görüntülenecek. Kullanıcılar ilgili uygulamaya girmek için dokunabilir.
HUAWEI WATCH GT 3 sadece bir akıllı saat değil, aynı zamanda 7/24 yaşam asistanı. HUAWEI WATCH GT 3 bir HUAWEI akıllı telefona bağlandıktan sonra, sesli asistanı uyandırmak için alt tuşa uzun basıldıktan sonra saatle hemen etkileşim kurmak için sesli komutlar verebilir. Sesli asistan ile kullanıcılar sadece konuşarak alarm kurabilir veya uygulamaları başlatabilir.
HUAWEI GT 3 46 ve 42 mm boyutlardan oluşan 4 farklı modeli, HUAWEI Online Mağaza üzerinden 2.999 TL ve 3.699 TL fiyatlarıyla satışa sunuluyor. Ayrıca 4 ay vade farksız taksit imkanı da sunuluyor.
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