Huawei Y7 (2019) Hala Satın Alınır mı? Huawei Y7 (2019) İncelemesi

Hayat pahalılığı ve yükselen fiyatlar derken akıllı telefon pazarı da bundan olumsuz etkiliyor. Telefon ihtiyacı olan, ancak alım gücü düşen vatandaş çareyi daha uygun fiyatlı akıllı telefonlara yönelmekte bulurken, piyasada halen eski akıllı telefonları da bulmak mümkün. Bunlardan biri de Huawei Y7 (2019) oluyor. Peki, 2019 yılında tanıtılmış olmasına karşın Huawei Y7 (2019)'u satın almak hala mantıklı mı?
Huawei Y7 (2019) Tasarımı Nasıl?
Arka kasası ve çerçevelerinin tamamı plastikten oluşan Huawei Y7 2019, 168 gram ağırlığa, 8.1 mm kalınlığa ve Gorilla Glass çizilmeye ve darbelere karşı dahili ekran koruması ile birlikte geliyor. Ayrıca oldukça şık renklere (Aurora mavisi, Geceyarısı siyahı, Koral kırmızı) ve boydan boya ekrana sahip.
Huawei Y7 (2019) Ekran Özellikleri Neler?
Boydan boya ekran dizilimini kullanan Huawei Y7 2019 günümüz trendlerini hala karşılıyor. IPS LCD olan 6.26 inç ekrani 720 x 1520 piksel dizilimine sahip. Canlı renkleri ve ekran kasa oranı ile olduğu fiyat bandında oldukça dikkat çekici bir seçenek. Gerek içerik tüketirken gerek oyun oynarken oldukça beğeneceğiniz bir ekran.
Huawei Y7 (2019) Teknik Özellikleri Neler?
Android 8.1 Oreo ile kutudan çıkan Huawei Y7 2019, EMUI 8.2 sürümüne de sahip. Huawei'nin özelleştirmeleri ile birçok özellik barındırıyor. Bu işletim sistemine eşlik eden işlemci olarak Qualcomm SDM450 Snapdragon 450 kullanılmış. Özellikle uygulama içi performansı ve optimizasyonu sayesinde hem serin çalışabilen hem de uzun pil ömrü sunabilen bir işlemci platformu. 6 çekirdeğe sahip bu işlemcinin mimarisi 1.8 GHz'de çalışabilen Cortex A53. Adreno 506 grafik yongası ile hem günlük işler hem oyunlar oldukça akıcı çalışabiliyor. 32 gb dahili depolamaya sahip Huawei Y7 2019 isterseniz harici SDkart slotu ile arttırmayı mümkün kılıyor. Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.2, ve FM radyo desteği de içerisinde mevcut.
Huawei Y7 (2019) Pil Ömrü Ne Kadar?
4000 mAh lityum iyon çıkarılamayan devasa bir bataryaya sahip olan Huawei Y7 2019, tüm gün kullanım vadediyor. Özellikle oyun oynamayan bir kullanıcı iseniz 2 günü bile şarja takmadan geçirebilirsiniz. Bu bataryayı 10W hızlı şarj cihazı ile kullanırsanız yaklaşık 40 dakikada tam şarj olabiliyor.
Huawei Y7 (2019) Kamera Özellikleri Neler?
Huawei Y7 2019 2 arkada 1 önde olmak üzere 3 kameraya sahip. Bu kameraların ilki 13 megapiksellik ana kamera, ikincisi de portre fotoğraflar çekmenizde yarayan 2 megapiksellik derinlik sensörü ve önde de 8 megapiksellik selfie kamerası bulunuyor.
Sonuç
Sonuç olarak değerlendirirsek Huawei Y7 (2019) kozmetik açıdan bakıldığında günümüz trendlerini hala karşılayabilen bir akıllı telefon olarak görünüyor. İşlem performansı açısından da giriş - orta segmentin ihtiyaçlarına cevap verebilecek düzeyde olduğunu söyleyebiliriz. Ancak işletim sisteminin eski olması, yeni akıllı telefon modellerini değerlendirmeniz için önemli bir sebep. Öte yandan kamera konusunda daha başarılı modeller de bu fiyat segmentinde yer alıyor. O nedenle araştırmanızı genişletmenizi öneririz. Huawei Y7 (2019)'un fiyatı ise 2700 TL dolaylarında.
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