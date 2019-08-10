Huawei, Yeni İşletim Sistemi Harmony OS'u Tanıttı!
Huawei, Android'i "gerekirse çabuk ve hızlı" bir şekilde yok edeceğini iddia ettiği Harmony OS'u tanıttı!
Huawei, farklı platformlarda çalışabilen yeni işletim sistemi Harmony OS'u tanıttı (önceden HongMeng kod adıyla biliniyordu). Firmanın Çin'deki geliştirici konferansı HDC 2019'da tanıtılan Harmony OS tanıtılsa da, tamamlanmış bir yazılım değil. Firma daha çok, Android'i bırakması gerekirse, bunu yapabileceği mesajını vermeye çalışıyor gibi görünüyor.
Google'ın Fuscia platformu gibi akıllı telefonlara yönelik bir işletim sistemi olan Harmony OS, şu an akıllı hoparlör ve akılı ekran gibi Nesnelerin İnterneti cihazlarına yönelik bir platform. Huawei, "cihazlar arasında tek çekirdek" anlayışını izleyerek paylaşımlı bir ekosistem oluşturmayı, bu şekilde geliştiricilerin zamandan tasarruf etmesini hedefliyor.
Huawei'nin işletim sistemi, firmanın iddiasına göre çok daha düzgün bir kod yapısına sahip ve Android'in 100 satır kodla yaptığını tek satırla yapıyor.
Bize sorarsanız kod satırı karşılaştırması, ortada Android'le kıyaslayacak bir işletim sistemi yokken çok anlam taşımıyor.
Windows Phone'u Henüz Unutmadık
Windows 10 ile çekirdeğini paylaşan Windows Phone'un tüm çabalara rağmen başarılı olamadığını görmüştük. Ancak Huawei, Android uygulamalarını destekleyeceğinden, şansı daha yüksek olabilir. Buna karşın firma, istediği uygulamayı kendi mağazasına koyamadığından geliştiricileri ikna etmesi gerekiyor.
Açık kaynak kodlu HarmonyOS, şu an akıllı saatlerde ve hoparlörlerde kullanılacak. Bununla birlikte Huawei, gerektiğinde Android'den Harmony OS'a geçişin "hızlı ve kolay" olacağını söylüyor.
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