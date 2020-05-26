Galaxy Note 20'ye Galaxy S20 Özellikleri Geliyor

Samsung Galaxy Note serisinin hemen öncesinde çıkan Galaxy S serisinden bazı öğeleri ödünç almasına alışığız. Ancak Galaxy Note 20'nin ödünç alacağı şeylerin sayısı, bu sene daha fazla olabilir.
OnLeaks ve Pigtou'nun paylaştığı, sızıntıları temel alan çizimlerde Galaxy S20'ye olan benzerlikler göze çarpıyor. Sızıntı, Note 20 Plus'ın S20 Ultra gibi 6,9 inçlik muazzam bir ekranla geleceğini, "standart" Galaxy S20'nin ise 6,7 inç ekrana sahip olacağını söylüyor. Bilgiler doğruysa Samsung, "kompakt" Galaxy Note'tan bu sene vazgeçti.
Bunların yanında iki Note modelinin de bir veya daha fazla Galaxy S20 Ultra kamera modülünü kullanacağı belirtiliyor. Buna Note 20 Plus'a eklenecek periskop zum lensinin dahil olduğu belirtiliyor.
Birçok ayrıntı gizemini korunsa da, yeni Galaxy Note serisinin S20 serisine göre daha az kavisli olacağı belirtiliyor. Son olarak Galaxy Note'ların her zaman olduğu gibi Galaxy S serisinden biraz daha hızlı olması ve RAM miktarının daha fazla olması, şaşırtmayacak.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın