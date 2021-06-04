HUAWEI Yeni WATCH 3 Serisi'ni Tanıttı

Huawei Tüketici Elektroniği Grubu, gelişmiş etkileşim, bağımsız bağlantı ve tüm bağlantı senaryolarını destekleyen akıllı yaşam deneyimleri sunmak için HarmonyOS 2 işletim sistemiyle donatılan, HUAWEI WATCH 3 ve HUAWEI WATCH 3 Pro'dan oluşan yeni akıllı saat serisini duyurdu.