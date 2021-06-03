Spor ayakkabılardaki forforlu yeşil renginin sırrı ne? Bilinç altı etkisi..

Adidas, Reebok ve New Balance'ın yeni renk kombinasyonları;
- Okyanus mavisi, fosforlu yeşil ve üzüm moru
- Neon pembe ve turuncu
- Beyaz ve altın karışımlı gri süet.
Rekabetin her zamankinden daha yoğun olduğu spor ayakkabı dünyasında, "dikkat çeken ayakkabı modelleri" öne çıkıyor. Sonuç olarak ayakkabı üreticisi şirketler renklerle dikkatleri üzerine toplamaya çalışıyor.
Renkler ve Duygular Arasındaki Bağlantılar
Renk ve duygular arasındaki bağlantılar, geçmişten bugüne sıklıkla araştırma konusu oldu. Örneğin ilaç şirketleri hapları beklenen etkiye göre sıcak ya da soğuk tonlarda renklendirir. Başka bir örnek ise kışın kullandığımız lambalar. Güneşli günlerin enerji verici etkisini taklit etmek için SAD lambaları kullanıyoruz.
Spor ayakkabı markalarının da bu bağlantıyı göz önünde bulundurarak tasarımlar ortaya çıkaran departmanlarının bulunması şaşırtıcı değil.
Kararların Yüzde 90'ı Birkaç Saniyede Alınıyor
New Balance ayakkabı konsept tasarımı ve stratejisi başkanı Jenny Ross, "Bir ürünle ilgili bilinçaltı kararların yüzde 70 ila yüzde 90'ı yalnızca birkaç saniyede renk üzerinden alınır" diyor.
Örneğin New Balance, her mevsimde her yerde karşımıza çıkan, beton rengine göz kırpan kentsel koşu ayakkabısını çağrıştıran gri rengi ile öne çıkmıştır. Ross, "Griyi doğru kullanmak çok gurur duyduğumuz bir şey" diyor. "Renk kartelamızdaki her grinin bir karakteri ve kişiliği var."
Bir diğer örnek ise ilk kez 2012 Olimpiyatları'nda görülen neon yeşil Volt rengiyle Nike. Bazıları için itici, bazıları için ise profesyonelliği yansıtıyor.
"Tekrarlama Bir Algı Oyunu"
Reebok'un ayakkabı tasarımından sorumlu başkan yardımcısı Bryan Cioffi, "Bu, Nike için entelektüel ve bilimsel bir seçimdi" diyor. "Optik alıcılarınızda gördüğünüz ilk renk o süper parlak yeşil rengidir. Muhtemelen bilinç altında, zehirli hayvanlardan yola çıkarak tehlikeye işaret eder. Nike bunu üçgenlere ayırdı ve sonsuza kadar tekrarladı."
Tekrarlama bir algı oyunudur. Bu renkleri gördüğünüzde her zaman "Nike" aklınıza gelecek.
Puma'nın global kreatif direktörü Heiko Desens de renklerin etkisi ile ilgili şu ifadeleri kullanıyor: "Pastel tonlar ve güçlü sarıya özellikle olumlu bir tepki alıyoruz" diyor. "Bu renkler enerji ve pozitiflik çağrıştırıyor."
Herkesin Renklerle İlgili Kişisel İlişkileri Var
Görünenin ötesinde, hepimizin renklerle ilgili karmaşık kişisel ilişkileri var. Bazıları için bu özenle seçilmiş spor ayakkabı renkleri ve desenleri sadece ilginç, kötü veya sadece güzel görünebilir. Ama bazıları için şiirsel, belki de derin bir şeyler hissettirecek tasarımlar. Renk teorisinin derinleştiği yer işte tam da burası...
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