Spor ayakkabılardaki forforlu yeşil renginin sırrı ne? Bilinç altı etkisi..

Ne renk spor ayakkabı giyiyorsunuz? Aklınızdaki almak istediğiniz spor ayakkabı ne renk bir düşünün... Peki spor ayakkabı renkleri ile psikolojinin bağlantısını hiç düşündünüz mü? İşte detaylar...