Spor ayakkabılardaki forforlu yeşil renginin sırrı ne? Bilinç altı etkisi..

Ne renk spor ayakkabı giyiyorsunuz? Aklınızdaki almak istediğiniz spor ayakkabı ne renk bir düşünün... Peki spor ayakkabı renkleri ile psikolojinin bağlantısını hiç düşündünüz mü? İşte detaylar...

Spor ayakkabı seçerken renklerin psikolojik etkisiyle hareket ediyoruz!

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
BİM 24 Mayıs aktüel ürünler kataloğunda Woger Elektrikli Scooter sürprizi
A101 27 Mayıs aktüel ürünler kataloğunda uygun fiyatlı TV'ler ve bilgisayar malzemeleri
A101 6 Mayıs aktüel ürünler kataloğunda uygun fiyatlı TV, akıllı telefon ve akıllı saat fırsatı
Seyahat izin belgesi nasıl alınır? e-Devlet'ten seyahat izin belgesi alma

Günün En çok Okunanları
Tüm Dünya'yı Vuran Yarı İletken Çip Sıkıntısı Neden Yaşandı; Çözümü Ne?
Hızlı İnternet İçin Yol Açıldı: İnterneti Hızlandıracak QUIC Nedir?
AMD, Tesla Model S ve Model X'lere de İmzasını Atmaya Hazırlanıyor
Samsung Yeni Galaxy Tab S7 FE ve Galaxy Tab A7 Lite Tabletlerini Tanıttı
Samsung'un "Yarı Resmi" Maskotu Sam, Erotik İçeriğe Kurban Gitti!

 

 