HUAWEI Yeni Yılı Sürpriz İndirim ve Fırsatlarla Karşılıyor

En sevilen HUAWEI ürünlerinin sürpriz kampanyalar ile yer alacağı yeni yıl kampanyası kapsamında, bülten aboneliği gerçekleştiren kullanıcılar 300 TL indirim kuponu kazanacaklar. Kazandıkları kuponu kullanıp arkadaşları ile paylaşmaları halinde, kupon kodu ile harcanan miktara göre birçok hediye kazanma şansına sahip olacaklar.
Arkadaşlarıyla en yüksek harcamaya sahip olan birinci kişiye HUAWEI Mate Xs, ikinci kişiye HUAWEI MatePad Pro, üçüncü ve dördüncü kişilere HUAWEI Watch GT 2 Pro hediye edilecek.
Ayrıca beşinci ve onuncu kişiler arasındaki altı kişiye HUAWEI Watch Fit, 11 ve 20. Kişiler arasındaki on kişiye HUAWEI Band 4 Pro, 21 ve 50. Kişiler arasındaki 30 kişiye de HUAWEI Band 3e hediye edilecek.
HUAWEI'nin çok beğenilen dizüstü bilgisayarı MateBook D 14, kampanya süresince 6.299 TL fiyat ile tüketicilere sunuluyor. Tüketiciler MateBook D 14 satın alırken 1'er TL fazla vererek HUAWEI FreeLace kablosuz kulaklık veya HUAWEI CM510 mini hoparlör sahibi de olabiliyor.
HUAWEI MatePad 10.4 tabletler, 2.499 TL satış fiyatının yanında 6 ay vadesiz taksit fırsatı ve ücretsiz özel kılıfı ile HUAWEI Online Mağaza'da kullanıcıları bekliyor.
HUAWEI'nin en gelişmiş akıllı saati watch GT 2 Pro, 2.299 TL satış fiyatının yanında 6 ay vadesiz taksit fırsatı yanı sıra, sadece 1 TL'ye HUAWEI kablosuz tripod selfie stick ile satışa sunuluyor.
HUAWEI'nin yeni yılı kutlamak için hazırladığı indirim kampanyasına dahil daha bir çok ürün hakkında bilgi almak için HUAWEI Online Mağaza ziyaret edilebilir.
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