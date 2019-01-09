Huawei'den çocuklar için tablet
Huawei, çocuklara yönelik yeni tabletini Las Vegas'ta devam eden CES'te tanıttı.
CES 2019'da, MediaPad M5 yüksek güçlü tablet serisini piyasaya sürmesinden neredeyse bir yıl sonra, Huawei seriye yeni bir tane daha ekledi: MediaPad M5 Lite, çocukları eğlendirmek için (ve o sırada onları korumak için) biraz daha düşük özelliklere sahip bir tablet.
Dış tasarımda pek bir şey değişmemiş olsa da - geçen yılın modelleriyle neredeyse aynı gözüküyor - CES 2019'da tanıtılan M5 Lite, rolü için yazılım ile optimize edildi.
Çocuk Köşesi, resim çizmek, fotoğraf çekmek ve bir medya galerisine bakmak için bir grup basitleştirilmiş uygulama içeren şirin animasyonlarla dolu kontrollü bir ortam olarak tanımlanabilir. Çocuklar, bu alana parmak izleri ile giriş yapabiliyorlar ve bu onları doğrudan bir şifre olmadan çıkamayacakları Çocuk Köşesine götürür (bu da uygulamalarınızın ve internetinizin bıraktığınız şekilde kalmasını sağlar).
Tablet aynı zamanda genç kullanıcılarını tableti güvenli bir mesafede tutmaya teşvik ediyor ve duruşlarını düzeltmelerini istiyor. Ebeveynler, çocuklarının ekran oturumlarını şekillendirmek için ince ayar yapabiliyorlar (zaman sınırları ve mavi ışık filtresi gibi).
Huawei ayrıca her tablete M-Pen Lite ekliyor ve böylece çocuklar kutuyu açar açmaz oyun oynayabilir ve çizim yapabiliyorlar.
MediaPad M5 Lite, fiyatı temel M5 için 319 dolardan 299 dolara düşürmek için bazı fedakarlıklar yapıyor.
M5 Lite, Kirin 960 yerine daha düşük performanslı bir Kirin 659 işlemci ile çalışıyor. 4GB yerine 3GB RAM'e ve yalnızca 32GB saklama alanına sahip (Micro SD ile 256GB'a kadar genişletilebilir). Ekran çözünürlüğü ise 2,560 x 1,600 oranından 1,920 x 1200 oranına gerilemiş durumda.
Bu özelliklerin sadece ekstra performansa ihtiyacınız varsa önemli oldukları için, çocukların bu özelliklere muhtemelen ihtiyaçları olmayacak.
Ancak Huawei, MediaPad M5 Lite'ı hem ebeveynleri hem de çocuklarını memnun edebilecek bir tür orta sınıf tablet olarak pazarlıyor.
Ancak tipik kullanıcıların neredeyse aynı fiyattaki benzerlerinden daha az güçlü bir tableti tercih edeceklerini hayal etmek zor. M5 Lite'un hedef kitlesinden yeterli sayıda alıcı çekip çekmeyeceğini ise zaman gösterecek.
Levent Öztürk
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