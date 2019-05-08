Huawei'den "Daha Fazla Yapay Zeka" Planı
Huawei'in önümüzdeki 5 yıl için çizdiği yol haritası, görünüşe göre bizlere daha fazla yapay zeka olarak dönecek...
- Ercan Uğurlu
Bu hafta Dubai'deki AI Everything Zirvesi'nde sahne alan Huawei, işletmelere çeşitli yapay zeka çözümlerini uygulama ve entegre etme konusunda yardımcı olmayı amaçlayan küresel bir AI geliştirme stratejisi sundu.
Huawei'nin sunumunda belki de en önemli nokta, Huawei'nin bulut, Edge (kenar) ve terminali kapsayan Atlas AI bilgi İşlem platformu oldu. Huawei'nin geliştirdiği Ascend serisi AI yongalarına dayanan platform, AI hızlandırıcı kartı, AI Edge istasyonu ve AI sunucusu ile AI'ın ihtiyaç duyulan tüm noktalarına dokunacak.
Ayrıca yine sunumu sırasında su ve toz geçirmez özelliğine sahip üstün hesaplama gücü sağlayan Atlas 510 AI Edge İstasyonu'nu da tanıtan Huawei, bununla gerçek zamanlı yaya ve araç analitiklerini desteklemek için trafik kontrolü, yaya takibi ve güvenlik kameraları gibi sistemleri kontrol altına alacak.
Tüm bu gelişimlerin sonunda gelecekte AI ile ilgili öngörülerini de paylaşan Huawei yetkilileri, yapay zeka kullanımının 2024'e kadar en az yüzde 50 oranında artacağını düşünüyor.
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