Huawei'den Google Play Store'a Rakip Geliyor!
Gelecekteki telefonlarında Android'i bırakmaya hazırlanan Huawei, şimdi de gözünü Google Play Store'a dikti!
ABD'nin Huawei'yi kara listeye alması, Çinli devin ABD'den herhangi bir teknoloji, ürün ve hizmet almasına engel oluyor. Huawei buna karşılık olarak HongMeng OS/Ark OS olarak bilinen kendi işletim sistemini geliştiriyor.
Firma doğal olarak bu işletim sistemi için bir uygulama mağazası üzerinde de çalışıyor. Huawei'nin şu an AppGallery adında bir alternatif mağazası bulunuyor ve bu mağaza, firmanın telefonlarında Google Play Store'un yanında ek bir mağaza olarak geliyor.
Şimdi ise firma, geliştiricilerden Android uygulamalarını AppGallery'ye göndermelerini talep etmeye başladı. Geliştiricilere gönderilen epostada Huawei şemsiyesi altına gelecek geliştiricilere tam destek sözü veriliyor ve mağazanın 270 milyon aktif kullanıcısı olduğu iddia ediliyor. Epostaya göre son iki senede 350 milyon Huawei telefon satıldı ve bu satışların yarısı batı pazarlarında yapıldı.
Geliştiricilerin Huawei'nin isteklerini karşılayıp karşılamayacağını zaman gösterecek. Firma üçüncü parti uygulama geliştiricilerini ikna etse bile Gmail, YouTube ve Maps gibi uygulamaların eksikliği hissedilebilir. Bu uygulamaların yokluğu, Huawei'nin telefonlarının çekiciliğini Samsung ve Xiaomi karşısında azaltabilir.
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