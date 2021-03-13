HUAWEI'den Yeni Profesyonel Sağlık Asistanı: HUAWEI Akıllı Tartı 3

Kullanıcıların HUAWEI Health uygulaması aracılığıyla verilerine erişmelerine olanak tanıyan HUAWEI Akıllı Tartı 3, Ağırlık, vücut kitle indeksi, vücut yağ oranı, yağsız kütle, iskelet kası kütlesi, vücut su yüzdesi, protein, kemik mineral içeriği, viseral yağ seviyesi, bazal metabolik oran ve kalp atışı dahil olmak üzere 11 farklı temel sağlık göstergesini izleyerek, kullanıcıların egzersizlerinin sonuçlarını gün be gün ortaya koyan ve vücutlarındaki değişimleri detaylı olarak raporlayan bir sağlık asistanı olarak görev yapıyor.
HUAWEI, HUAWEI TruFit vücut kompozisyonu modelini geliştirmek için Çin Bilimler Akademisi ve Hefei Fizik Bilimleri Enstitüleri ile ortaklık kurdu. Bu teknoloji, büyük veri doğrulama ve AI teknolojisi ile biyoelektrik empedans analizine ve diğer göstergeleri temel alıyor. Algoritma, yağ kütlesini, iskelet kasını ve diğer vücut kompozisyonu göstergelerini daha doğru bir şekilde ölçmek için sürekli olarak optimize ediliyor.
Kilo vermek, zayıflamaktan farklıdır
Aynı kilodaki yağ kütlesi, kas kütlesinin yaklaşık 3 katıdır. Bu nedenle vücut yağ oranı daha yüksek olan bireyler daha büyük görünür. İskelet kas oranının düşük olması kilo vermeyi de zorlaştırır. HUAWEI Akıllı Tartı 3 ile vücut yağ oranınızı takip edilerek iskelet kas değerlendirmeleri alınarak profesyoneller gibi kilo verilebiliyor.
Ayrıntılı vücut analizi
HUAWEI Sağlık uygulamasından yararlanılarak, kullanıcıya kolaylık sağlamak için ayrıntılı bir vücut kompozisyonu analizi oluşturuluyor. Bilimsel analize dayalı olarak, uygulama ayrıca daha iyi sonuçlar elde edilmesine yardımcı olmak için kullanıcıya rehberlik ediyor.
Egzersiz yolculuğunuzu izleyin
HUAWEI Akıllı Tartı 3, kullanıcının zindeliğe doğru her adımını izlemesine yardımcı olurken, antrenman sonuçları hakkında kullanıcıyı güncel tutuyor. Kullanıcı egzersiz modunu ayarlayabilir ve buna göre yağ yakma planını özelleştirebilir.
Daha fazla rahatlık için HUAWEI Akıllı Tartı 3 hem Wi-Fi hem de Bluetooth bağlantı destekliyor. Wi-Fi ile bağlandıktan sonra, kullanıcı uygulamayı açmadan da tartıyı kullanabiliyor. Geçmiş verilere dayanarak, aile üyeleri akıllıca tanımlanabiliyor. Tüm kayıtlar otomatik olarak buluta yüklenip, veriler ilgili hesaplara gönderildiği için, istenilen zaman ve yerde HUAWEI Sağlık uygulamasından görüntülenebiliyor.
Detaylı tasarım, pratik deneyim
Havalı cam paneli ve saf beyaz görünümü ile HUAWEI Akıllı Tartı 3 kullanıcıya temiz ve detaylı bir tasarım sunuyor. Binlerce test sonucunda farklı yaş grupları için uygun hale getirilen tartı panel düzeni, 3,5 mm yüksekliğinde düşük profilli ayaklar ve silikon kauçuk kaymaz pedler, kullanıcının istediği zaman istediği zeminde sabit bir şekilde ölçüm yapmasına izin veriyor.
HUAWEI Akıllı Tartı 3, 299 TL tavsiye edilen son kullanıcı satış fiyatı ile HUAWEI Online Mağaza üzerinden tüketicilere sunuluyor. Vade farksız 4 taksit avantajından yararlanabilen kullanıcılar, ürünü satın aldıktan sonra inceleme yorumu bırakarak alacakları kupon ile yalnızca 1 TL fiyatına HUAWEI Band 3e sahibi de oluyorlar.
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