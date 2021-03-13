HUAWEI'den Yeni Profesyonel Sağlık Asistanı: HUAWEI Akıllı Tartı 3

HUAWEI'nin kullanıcılara gelişmiş ve kapsamlı sağlık ölçümleri sağlayan en yeni akıllı tartısı HUAWEI Akıllı Tartı 3, vücut ağırlığı, vücut kitle indeksi, yağ oranı, iskelet kası kütlesi ve bazal metabolizma hızı gibi 11 ana vücut göstergesini ölçüyor. HUAWEI TruFit vücut kompozisyonu modeli ile HUAWEI Akıllı Tartı 3 etkileyici bir doğruluk seviyesine ulaşıyor. Ölçek aynı zamanda indeks analizi raporları sağlıyor.

HUAWEI'den Yeni Profesyonel Sağlık Asistanı

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