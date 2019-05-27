Huawei'e, Şimdi de SD Bellek Kartı Şoku!
Huawei için kötü haberler bitmiyor: Çinli telefon devi, şimdi de SD bellek kartı şoku yaşıyor!
- Ercan Uğurlu
ABD'nin kara listeye aldığı Huawei, birbiri ardına darbe yemeye devam ediyor. İlk olarak ABD'nin yaptırımı ile Google ile bağları kesilen Çinli şirket, sonrasında Microsoft ve Qualcomm tarafından da yalnız bırakılmış, hatta sonrasında ARM da Huawei'ye sırtını dönmüştü. Ancak Huawei için kötü haberler bitmiş değil. Huawei, bu kez de Wi-Fi Alliance ve ayrıca SD Association'dan çıkartıldı.
Evet, Huawei'nin üzerindeki kara bulutlar bir türlü dağılmıyor. Gelen son haberlerle Wi-Fi İttifakı ve SD Birliği'nden çıkartılan Huawei, böylece kablosuz internet ve SD kart standartlarında da hak sahibi olamayacak.
Huawei'nin bu yaptırımlar sonrası nasıl bir yol izleyeceği şimdilerde merak konusu. Özellikle Wi-Fi Alliance dışına itilmek, şirketin akıllı telefonlarının geleceği için büyük önem arz ediyor. SD Birliği'nden çıkartılmış olması ise, Çinli şirket için en kötü sonuç değil. Zira Huawei, bir süredir telefonlarında microSD kart desteği yerine kendi NM (Nano Memory) teknolojisini kullanmaya başlamıştı. Her ne kadar şimdilerde çok yaygın olmasa da, şirket bu yola önceden girmişti.
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