Huawei'nin Android'e Cevabı Çok Yakında...
Huawei'in Android'e karşı gizlice geliştirdiği bir işletim sistemi olduğunu biliyorduk ama bu kadar yakında olduğunu kimse tahmin etmiyordu!
Huawei'nin kendi geliştirdiği işletim sistemi, şirketten bir yöneticinin TechRadar Orta Doğu'ya yaptığı açıklamaya göre Haziran'da kullanıma açılacak.
Google, Huawei cihazlarının Android'i kullanmasının önünün kısmen kapacağını 20 Mayıs'ta duyurmuştu. Sonrasında Çinli firmaya Beyaz Saray'dan 19 Ağustos'a kadar süre verilmişti. Bunun ardından Intel, Qualcomm, ARM gibi bazı firmalar da benzer kararlar almış, Bluetooth, SD ve WiFi birlikleri bile Huawei ile olan anlaşmalarına kısıtlamalar getirmişti.
Huawei'den başkan yardımcısı Alaa Elshimy, böyle bir şeyin geldiğini tahmin ettiklerini ve "B planını" devreye soktuklarını söylüyor. Elshimy, Google ve diğerleriyle sıkı bağlantıları olduğu için işletim sistemini piyasaya sürmek istemediklerini, şimdi ise işletim sistemini önümüzdeki ay kullanıma sunacaklarını söylüyor.
Çıktığında Ark OS adıyla gelecek olan işletim sisteminin telefonlarla, bilgisayarlarla, tabletlerle, TV'lerle, internete bağlı arabalarla, akıllı saatlerle ve diğer cihazlarla uyumlu olması bekleniyor. Android ile çalışan tüm uygulamaların bu yeni işletim sisteminde de çalışacağı iddia ediliyor. Uygulamaları Huawei AppGallery üzerinden indirmek mümkün olacak.
Play Store'daki tüm uygulamaların Huawei'nin mağazasında görünüp görünmeyeceğini bilmiyoruz, ancak farklı işletim sistemlerinin (Windows Phone, BlackBerry OS, vb.) uygulama sayısında Google ve Apple'ın çok gerisinde kaldığını görmüştük. HongMeng eğer kilit uygulamaları sunmayı başaramazsa, Huawei'nin kullanıcıları ikna etmesi zor olabilir.
WiFi konusundaki sorunlara da cevap veren yönetici, Huawei'nin WiFi Alliance'ın en önemli iştirakçilerinden biri olduğu ve WiFi'nin uluslararası bir standart olduğu cevabını verdi. Elshimy'ye göre WiFi birliğinden Huawei'nin uzaklaştırılması, en çok WiFi'ye kaybettirecek.
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