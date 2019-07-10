Huawei'nin CEO'su: "Hongmeng, Android'den hızlı"
Haziran'da geleceği iddia edilen ama gelmeyen Huawei'nin Android rakibi işletim sistemi, firmanın CEO'suna göre "çok hızlı" çalışıyor!
Huawei'nin CEO'su Ren Zhengfei, şirketin kendi geliştirdiği işletim sisteminin Android'den daha hızlı çalıştığını iddia etti. Ancak işletim sistemi, uygulama konusunda sıkıntı çekebilir.
Zhengfei, Fransızca dergi Le Point'teki bir röportajında ABD - Çin ticaret savaşına rağmen firmanın piyasadaki şansı konusunda olumlu düşündüğünü gösterdi. Huawei'nin kendi işletim sistemini geliştirdiği sır değil, ancak işletim sisteminin neye benzediğini henüz görmedik. Çinli dev Android'e veya Play Store gibi hizmetlere erişimini kaybetmesi halinde kendi işletim sistemine geçmek isteyecek.
Hongmeng OS olarak bilinen işletim sistemi, Zhengfei'ye göre rakip cihazlardaki yazılımlardan hızlı çalışıyor ancak uygulama sayısında sorun yaşayabilir. App Store veya Play Store'a rakip olacak bir mağaza oluşturmak, kolay bir iş değil. Birçok firmanın bu mağazaların uygulama zenginliği karşısında yenik düştüğünü biliyoruz.
Huawei dünyanın en büyük ikinci telefon üreticisi olduğundan, geliştiricilerin ilgisini çekebilir. Ancak geliştiricileri Huawei'ye özel uygulamalar sunmaya ikna etmek, özellikle gelir konusu belirsiz iken, zor olabilir.
Bir işletim sisteminin "hızlı" çalışması elbette kulağa hoş geliyor, ancak Huawei'nin işletim sistemini henüz hiç görmedik. Temel işlevleri sunmayan veya kararlı olmayan bir yazılımın hızlı çalışması çok şey ifade etmeyeceğinden, biraz daha beklemekte fayda var.
Hongmeng'in Haziran'da kullanıma açılacağı daha önce bir Huawei yetkilisi tarafından söylenmişti ancak temmuzda olmamıza rağmen işletim sisteminden henüz ses yok ve açıklanan bir yayınlanma tarihi de henüz bulunmuyor.
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