Huawei'nin Galaxy Fold'a Benzeyen Hayali
Yeni keşfedilen bir patent, Huawei'nin Galaxy Fold gibi içe doğru katlanan bir telefon hayal ettiğini gösterdi!
Huawei Mate X'e benzer bir telefonun göründüğü patent, kafaları biraz karıştırdı. 2018'de alınan ancak yeni keşfedilen patentteki telefon, Huawei Mate X konseptine oldukça benziyor ancak dışa değil, içe doğru katlanıyor.
Patentin kafa karıştırmasının nedeni, geleceğe yönelik mi yoksa gün yüzüne çıkmamış bir telefona ait mi olduğunun anlaşılmaması. Mate X'e benzer şekilde üçlü lense sahip olan cihazın belki de tek önemli farkı, içe doğru katlanması. Bu nedenle telefon, içe katlanan Samsung Galaxy Fold'a da benziyor. İçe doğru katlanan cihazlar, büyük ekranı iç kısmında tutuyor. Mate X ikinci yolu tercih ettiğinden, ne kadar dayanıklı olacağı merak ediliyor.
Patent 2018'de alındığından ve bu tarihte Galaxy Fold henüz tanıtılmadığından, Huawei'nin Samsung'tan "kopya çektiğini" iddia etmek pek mümkün değil. İki firma da bu tasarımın güvenilir olacağı konusunda birbirinden bağımsız olarak karar vermiş gibi görünüyor. Bunun yanında cihaz Mate X'e çok benzediğinden, Mate X'in devamı olarak düşünülmüş olmayabilir.
Patent geleceğe ait bir telefona yönelik ise, Mate X 2'nin benzer bir tasarımla gelmesi beklenebilir. Tabi Huawei, geçirdiği bu fırtınalı günleri büyük bir hasar almadan atlatabilirse.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın