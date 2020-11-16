SpaceX ve NASA dört astronotu uzaya gönderdi! Crew-1 görevi başladı

SpaceX'in dört astronotu Crew Dragon aracıyla Uluslararası Uzay İstasyonu'na göndereceği Crew-1 görevi başladı. Fırlatma, Türkiye saatiyle gece 03.27'de gerçekleştirildi. Uzaya üç ABD'li bir de Japon olmak üzere toplamda dört astronot gönderdi...

Spacex ve NASA dört astronotu uzaya gönderdi! Crew-1 görevi başladı

SpaceX, geçtiğimiz aylarda Uluslararası Uzay İstasyonu'na 2 NASA astronotunu yollamıştı. Şimdi ise yeni bir göreve imza atıyor. NASA ile SpaceX, Uluslararası Uzay İstasyonu'na dört astronotun bulunduğu Crew Daragon ve Falcon 9 kapsülünü fırlattı.

HAVA KOŞULLARI NEDENİYLE ERTELENMİŞTİ

SpaceX'in Crew Dragon uzay aracını ve Falcon 9 roketini kullanacağı görev, normal şartlarda Cumartesi akşamı gerçekleştirilecekti. Ancak SpaceX, rüzgar ve hava koşullarının göreve elverişli olmaması nedeniyle görevi Pazar gecesine kaydırdı. Fırlatma, Türkiye saatiyle gece 03.27'de gerçekleştirildi.

SALI GÜNÜ UZAY İSTASYONUNA ULAŞMALARI BEKLENİYOR

Uzay şirketi, Crew-1 isimli yeni göreviyle bu kez uzaya 3 ABD'li 1 de Japon olmak üzere toplamda 4 astronot gönderdi. Crew-1 görevi, SpaceX'in Resilience ismi verilen Crew Dragon uzay aracıyla gerçekleştiriliyor.

Astronotların salı günü Uluslararası Uzay İstasyonu'na ulaşması bekleniyor. Uzay aracının içinde Michael Hopkins, Victor Glover, Shannon Walker ve Soichi Noguchi isimli dört astronot bulunuyor.

NASA BU FOTOĞRAFLA DUYURDU

NASA Twitter hesabından yaptığı paylaşımla Mürettebat-1 görevi, bir Falcon 9 roketiyle havalandığını duyurdu. 

Falcon 9 roketiyle uzaya gönderilecek astronotlar Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki görevlerine başlayacak. Uluslararası Uzay İstasyonu'na varan dört astronot buraya daha önce Soyuz MS-17 göreviyle gönderilen 3 astronotla birlikte çalışacak. Her iki astronot grubunun bir araya gelmesiyle ISS Expedition 64 görevi başlatılacak.

Soyuz MS-17 ve üç astronot Nisan 2021'de geri döndükten sonra dört astronot Expedition 65 görevine yönlenecek. Astronotların 6 ay boyunca ISS'de kalması planlanıyor.

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