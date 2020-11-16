SpaceX ve NASA dört astronotu uzaya gönderdi! Crew-1 görevi başladı

SpaceX'in dört astronotu Crew Dragon aracıyla Uluslararası Uzay İstasyonu'na göndereceği Crew-1 görevi başladı. Fırlatma, Türkiye saatiyle gece 03.27'de gerçekleştirildi. Uzaya üç ABD'li bir de Japon olmak üzere toplamda dört astronot gönderdi...