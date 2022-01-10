Hubble Uzay Teleskobu, Uzayda Yeni Bir Kilometre Taşına Daha Ulaştı!

Bilim insanları ve uzay hayranları, yeni nesil James Webb Uzay Teleskobu'nun geniş kalkanlarla donatılması ve uzaya gönderilmesinin ardından tüm nefeslerini tutmuş ve ondan gelecek sonuçları beklerken, diğer yandan emektar Hubble Uzay Teleskobu da yeni bir kilometre taşına ulaştı.
NASA, geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada, 25 Nisan 1990 yılında Uzay mekiği Discovery'den uzay boşluğuna bırakılan Hubble Uzay Teleskobu'nun, uzay yolculuğunda 1 milyar saniyeyi geride bıraktığı bilgisini paylaştı. Evrenin şimdiye kadar gördüğümüz en akılda kalan görüntülerinden bazılarını bizlere gönderen Hubble Uzay Teleskobu, 1 Ocak 2022 tarihinde bu süreye ulaştı.
31 yıldan fazla süredir uzaydan dünyamıza bilgi taşıyan Hubble Uzay Teleskobu, NASA'nın Avrupa Uzay Ajansı iş birliğiyle yolculuğuna devam ediyor. 1.5 milyondan fazla bilimsel gözlem yapan teleskop, son yıllarda teknik aksaklıklarla mücadele etse de, teleskop ekibi Hubble'ı çalışır durumda tutmak için elinden geleni yapıyor.
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