Hubble Uzay Teleskobu, Uzayda Yeni Bir Kilometre Taşına Daha Ulaştı!

Hubble Uzay Teleskobu, 1 Ocak 2022 tarihinde uzay boşluğunda geçirdiği 1 milyarıncı saniyeye ulaşarak yeni bir kilometre taşını daha geride bıraktı!

  • Ercan Uğurlu
Hubble Uzay Teleskobu'ndan Yeni Kilometre Taşı!

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