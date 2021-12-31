NASA'nın James Webb Uzay Teleskobu Şu Anda Nerede? Canlı Takip Edin!

NASA'nın uzaya fırlattığı ve Hubble Uzay Teleskobu'nun yerini alacak olan James Webb Uzay Teleskobu şu anda tam olarak nerede? Canlı canlı takip etmek istiyorsanız, doğru yerdesiniz...