NASA'nın James Webb Uzay Teleskobu Şu Anda Nerede? Canlı Takip Edin!

NASA'nın 10 milyar dolar harcayarak geliştirdiği yeni uzay gözlemevi James Webb, uzayda yerleşeceği konuma ulaşmak için yoluna devam ediyor. James Webb Uzay Teleskobu'nun macerası 25 Aralık'ta başladı. 29 gün boyunca uzayda ilerleyecek olan teleskop sonunda sabitleneceği noktaya varacak. Bu süre zarfında bir dizi rota düzeltmesi ve konfigürasyon değişikliği yaşayacak ve her operasyon Dünya'daki görev komuta merkezini heyecanlandırıyor.
Peki ama James Webb şu anda tam olarak nerede? Şu anda nerede olduğunu ve ne yaptığını merak ediyorsanız, NASA'nın bu görev için özel olarak açtığı web sitesinden takip edebilirsiniz. Aşağıdaki bağlantıda tüm detaylar bulunuyor:
James Webb Uzay Teleskobunu izlemek için tıklayın.
Teleskop Dünya ve Güneş'in kütle çekiminin birbirini sıfırladığı ve teleskobun yerleşip sabitlenebileceği 2. Lagrange Noktası olarak adlandırılan bir konuma gidiyor. Burası Dünya'dan yaklaşık olarak 1,5 milyon kilometre uzakta. Teleskop şimdiye kadar bu yolun üçte birini bitirmiş durumda.
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