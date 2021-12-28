James Webb Uzay Teleskobu Fırlatıldı. Peki Şimdi Webb'i Neler Bekliyor?

James Webb Uzay Teleskobunun uzaya fırlatılması sadece ilk adımdı. Asıl iş şimdi başlıyor. Teleskobun çalışmaya başlamadan önce yapması gerekenleri özetledik...

  • Levent Öztürk
James Webb Uzay Teleskobunun işi şimdi başlıyor!
NASA TV

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