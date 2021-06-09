NASA, Satürn'ün Uydusu Ganymede'den Gelen Yeni Görüntüleri Yayınladı

NASA'nın Juno uzay aracı, Satürn'ün buzlu uydusu Ganymede'nin muhteşem görüntülerini yakaladı ve bu görüntüler, tüm Dünya'ya yayınlandı...

Satürn'ün Uydusu Ganymede'den Müthiş Görüntüler
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