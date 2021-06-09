NASA, Satürn'ün Uydusu Ganymede'den Gelen Yeni Görüntüleri Yayınladı

Ocak ayında Jüpiter'in uydularını incelemeye başlayan NASA'nın uzay sondası Juno, en büyük uydu Ganymede'e çok yaklaştı ve Dünya'ya muhteşem fotoğraflar gönderdi.
Jüpiter'in en büyük uydusu, olan Ganymede, tuzlu bir yeraltı okyanusuna sahip bir buz dünyası. Juno, Pazartesi günü yakın bir uçuş sırasında yukarıda gördüğünüz görüntüleri çekti. Kraterler ve yüzeydeki çizgiler, muhteşem görünüyor.
Juno baş araştırmacısı Scott Bolton yaptığı açıklamada, "Bu, herhangi bir uzay aracının bu devasa uyduya en yakın olduğu zamandır. Güneş sistemimizdeki Merkür gezegeninden daha büyük olan tek uydu olan bu göksel harikaya heyecanla bakıyoruz ve bilimsel araştırmalarımızın tamamlanmasını bekliyoruz" dedi.
Juno Dünya'ya daha fazla veri yolladığında, araştırmacılar Ganymede'nin renkli bir portresini bir araya getirebilecekler. Bu görev, tabii ki sadece uydunun fotoğraflarını çekmek için gerçekleştirilmiyor. NASA, Juno'nun uydunun bileşimi, iyonosferi, manyetosferi ve buz kabuğunu inceleyeceğini, aynı zamanda Jovian sistemine gelecekte gerçekleştirilecek olan görevlere bilgi sağlamak açısından radyasyon ortamının da ölçümleneceğini belirtiyor.
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