HyperX, CES 2022'de Dünyanın İlk 300 Saatlik Kablosuz Kulaklığını Tanııttı

HP Inc.'in oyun çevre birimleri ekibi, oyun ve e-sporda marka lideri HyperX, CES 2022'de ödüllü oyun aksesuarları serisine yeni eklemeler yaptığını duyurdu. Kablosuz oyun ihtiyaçlarını destekleme taahhüdünün altını çizen en yeni HyperX ürünleri, 300 saate1 kadar pil ömrüne sahip HyperX™ Cloud Alpha Kablosuz oyun kulaklığı, HyperX Clutch™ kablosuz oyun kumandası ve Pulsefire Haste kablosuz oyun faresini içeriyor. HyperX, kablosuz çevre birimlerine ek olarak, HyperX Red ve Aqua mekanik anahtarlı Alloy Origins™ 65 mekanik oyun klavyesini, yeni beyaz ve pembe renkte Cloud II oyun kulaklığını ve DTS® Headphone:X® sesli Cloud Core kulaklığı da tanıttı.
"2022'de tüketici teknolojisinin gidişatını belirleyen CES, HyperX 'in en son yeniliklerini paylaşması ve oyunculara yüksek performanslı ürünler sunmaya devam eden kararlılığımızı göstermesi için harika bir zaman." diyen HyperX EMEA Başkan Yardımcısı Paul Leaman sözlerine şöyle devam etmiştir; "Profesyonel oyun sınıfı aksesuar üreticileri olarak HyperX, oyun ve e-spor topluluklarını uzun süreli oyun oturumlarında, e-spor turnuvalarında veya arkadaşlarla gündelik oyunlarda en iyi ürünlerle donatmaya kendini adamıştır."
HyperX 'in en yeni ürün serisi, yeni konfor, performans ve kontrol seviyeleri sunarak her seviyedeki oyuncuların oyun deneyimini geliştirmek üzere tasarlanmıştır.
- HyperX Cloud Alpha Kablosuz Oyun Kulaklığı: Cloud Alpha Kablosuz, tek bir şarjla 300 saate1 varan pil ömrüyle bir kablosuz oyun kulaklığında2 bulunabilecek en uzun süre dayanan pili sunuyor. DTS® Headphone:X®3 ile sürükleyici bir ses deneyimi sağlayan, orjinal kablolu versiyonun sesini ve performansını korurken daha ince, daha hafif bir tasarıma sahip yenilenmiş ve geliştirilmiş kulaklık, özel tasarım Çift Odacık Teknolojisi ve HyperX 50mm sürücüleri kullanır. Cloud Alpha Kablosuz, uzun ömürlü dayanıklılık ve denge için yumuşak, bükülebilir deri ve özel hafızalı köpüğü ile dayanıklı alüminyum çerçevesiyle HyperX 'in konfor imzasını sunar. Kulaklıklı mikrofon seti, LED durum göstergesine ve kulaklık kapağında bulunan yerleşik ses kontrollerine sahip, çıkarılabilir gürültü önleyici mikrofona sahiptir.
- HyperX Clutch Kablosuz Oyun Kumandası: Gelişmiş mobil oyun kontrolü için oyun içi performansı artırmak üzere bilindik bir kumanda düzeni ve rahat dokulu kumanda tutamakları sunar. Bluetooth 4.2 veya 2.4GHz kablosuz alıcı aracılığıyla Android mobil cihazlar için kablosuz destek sağlar. PC'de de kablolu bağlantı ile oyun oynamak için USB-C / USB-A kablosu yer almakta olup, kullanıcıların birden fazla cihaz aracılığıyla bulutta oyun oynamanın tüm avantajlarından yararlanmalarını sağlar. Clutch Kablosuz Kumanda, 41 mm'den 86 mm'ye kadar genişleyen, çıkarılabilir ve ayarlanabilir bir cep telefonu klipsi içerir. Tek bir şarjla 19 saate kadar pil ömrü sunan dahili şarj edilebilir bir pil ile donatılmıştır.4
- HyperX Pulsefire Haste Kablosuz Oyun Faresi: Pulsefire Haste kablosuz fare, daha hızlı hareket ve havalandırma sunan ultra hafif bir petek altıgen tasarıma sahiptir. Güvenilir bir 2,4 GHz frekansında çalışan ve tek bir şarjla 100 saate kadar uzun pil ömrü, düşük gecikmeli kablosuz bağlantı ile oyun sınıfı kablosuz teknoloji sunar.5 Pulsefire Haste kablosuz fare, yerleşik belleğe sahip altı adet programlanabilir düğmeye sahip olup, 80 milyon tıklamaya kadar derecelendirilmiş TTC Golden mikro toz geçirmez anahtarları kullanır. Ayrıca toz tutmaz ve suya dayanıklı IP55 derecesine sahiptir. Zahmetsiz kayma hareketi için düşük sürtünmeli, saf saf PTFE kızaklarla inşa edilen Pulsefire Haste, farenin her iki tarafı için kavrama bandının yanı sıra sol ve sağ fare düğmeleri için de yedek PTFE kızak seti içermektedir. Pulsefire Haste kablosuz, HyperX NGENUITY yazılımıyla özelleştirilebilir, kullanıcıların DPI ayarlarını, RGB aydınlatmasını, düğme atamalarını ve makroları kaydetmesini sağlar.
- HyperX Alloy Origins 65 Mekanik Oyun Klavyesi: Alloy Origins 65, işlevselliği en üst düzeye çıkarmak için ayrılmış ok tuşları, silme, yukarı ve aşağı sayfa tuşları ile masaüstü ortamında yerden tasarruf sağlayan yüzde 65 form faktörüne sahiptir. Klavye, performans ve uzun ömür için tasarlanmış HyperX mekanik anahtarlara sahip olup, anahtar başına 80 milyon ömür boyu tıklama oranı ile derecelendirilmiştir. Parlak aydınlatma efektleri ve beş farklı ayarlanabilir parlaklık seviyesi ile daha parlak aydınlatma için açıkta kalan LED tasarımına sahip, arkadan aydınlatmalı RGB tuşlar bulunmaktadir. Origins 65'te , uzun süreli kullanım ve dayanıklılık için ikincil tuş işlevlerine sahip, birinci sınıf doubleshot PBT tuş kapakları bulunmaktadir. HyperX NGENUITY yazılımı, kullanıcıların aydınlatma6 ,Oyun Modu ve makro ayarlarını kişiselleştirmesine olanak tanıyarak yerleşik bellek ile üç adete kadar profil sunar. Klavye, HyperX Red lineer anahtarlı veya HyperX Aqua dokunsal anahtarlı olarak sunulmaktadır.7
- HyperX Cloud II Pembe Oyun Kulaklığı: Cloud II, 7.1 sanal surround ses8 sunan gelişmiş bir ses kontrol kutusu bulunan ve uzun süreli oyun oturumları için dayanıklılık, kararlılık ve üstün konfor için HyperX imzalı hafızalı köpüğü, birinci sınıf suni deri ve dayanıklı alüminyum çerçeve içerir. Gelişmiş ses kontrol kutusu, bağımsız ses ve mikrofon ses kontrolü ile 7.1 sanal surround ses sunar. Oyuncular tek tuşla 7.1 sanal surround ses arasında kolayca geçiş yapabilirler. Kulaklık, netlik ve hassasiyetle zengin, etkileyici sesler sunan özel olarak ayarlanmış 53 mm sürücüler kullanır. Cloud II, çoklu cihaz uyumluluğu9 sunarak, daha net ses kalitesi, oyun sesi ve azaltılmış arka plan gürültüsü için çıkarılabilir gürültü önleyici mikrofon kullanır. Cloud II, yepyeni pembe ve beyaz renk grubunu HyperX imzalı konfor ve sesiyle birleştiriyor.
- HyperX Cloud Core DTS Oyun Kulaklığı: Cloud Core oyun kulaklığı, doğru 3D ses sunan DTS® Headphone:X®3 ile sürükleyici bir oyun içi ses deneyimi için tasarlanmıştır. Cloud Core, uzun süreli dayanıklılık için dayanıklı alüminyum çerçeve ve ayarlanabilir kafa bandı ile üretilmiştir. HyperX imzalı konfor için HyperX hafızalı köpük ve yumuşak deri kullanır. Kulaklıklı mikrofon seti, Discord ve TeamSpeak sertifikalı olup, esnek, çıkarılabilir bir gürültü önleyici mikrofon içerir.
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