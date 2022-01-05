NVIDIA, Yeni Ekran Kartı RTX 3050'yi resmi Olarak Tanıttı!

NVIDIA, uygun bir bütçeyle ışın izleme ve DLSS sunan RTX 3050 GPU seçeneğini tanıttı!

Uygun fiyatlı NVIDIA RTX 3050 tanıtıldı!

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