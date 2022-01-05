NVIDIA, Yeni Ekran Kartı RTX 3050'yi resmi Olarak Tanıttı!

NVIDIA, CES 2022'de yeni giriş seviyesi GPU'su olan RTX 3050'yi duyurdu. RTX 3050, önceki giriş seviyesi RTX 3060'tan yaklaşık 80 dolar daha ucuz ve 249 dolarlık nispeten uygun bir başlangıç fiyatına sahip.
RTX 3050, NVIDIA'nın Ampere mimarisi üzerine inşa edilmiş ve oyunlarda 1080p'de saniyede 60 kare hızında ışın izleme yeteneğine sahip. Giriş seviyesi kartında 2.560 NVIDIA CUDA çekirdeği bulunuyor ve saat hızı 1,78 GHz. RTX 3050 ayrıca 8 GB GDDR6 bellekle birlikte geliyor ve NVIDIA'nın Al tabanlı DLSS'ye izin veren üçüncü nesil Tensor çekirdeklerini kullanıyor.
RTX 3050'nin 27 Ocak'ta satın alınabileceği söylense de, yüksek talep ve devam eden yarı iletken sıkıntısı, muhtemelen bu grafik kartlarından birini almayı son derece zorlaştıracak. Fiyatının düşüklüğü nedeniyle talep çok yüksek olacağından, bu fiyata bulmak da imkansız olabilir.
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