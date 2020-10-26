iPhone 12'nin Yeni Özelliği MagSafe Nedir, Hangi MagSafe Aksesuarları Var?

Apple'ın yeni iPhone'larının tamamı, daha iyi kamera ve 5G gibi yeniliklerle geliyorlar. Dikkat çeken bir başka yenilik ise manyetik bağlantıya izin veren MagSafe'in geri dönmesi. Bu sadece kablosuz şarja değil, kılıf, dock ve hatta cüzdan gibi birçok manyetik aksesuarı bağlamanıza olanak tanıyor.
Bu yazımızda MagSafre'in neler yaptığına ve nasıl çalıştığına göz atacağız.
MagSafe, iPhone 12'de Nasıl Çalışıyor
Apple, iPhone 12'nin içerisinde "bir dizi mıknatıs" bulunduğunu söylüyor. Firmaya göre bu mıknatıslar, önceki iPhone'ların iki katı fazla güç çekebiliyor (15 watt). Güç kablosunun telefon tarafını telefonun arkasına yaklaştırdığınızda, mıknatıslar kablonun yerleşmesini sağlıyor. Aynısı diğer MagSafe akseuarları için de geçerli ve iPhone, takılan aksesuarın gerçekten bağlandığını doğrulayan kısa bir animasyon gösteriyor.
iPhone 12 ile MagSafe Şarj Kablosu Geliyor mu?
Hayır, Apple sadece USB-C'den Lightning'e dönüştüren kabloyu kutuya dahil ediyor. Telefonun yanında bir güç adaptörü, hatta kulaklık da gelmiyor. Bağımsız MagSafe ve Apple Watch'u da şarj edebilen MagSafe ayrı olarak satılacak. Buna karşın Apple, en azından Apple'dan bir farklı üreticinin de (Belkin) MagSafe uyumlu şarj kabloları yapacağını doğruladı.
MagSafe'in Fiyatı Ne Olacak?
MagSafe şarj cihazı 39 dolara ön siparişe sunulmuş durumda ve iki - üç hafta içerisinde dağıtılacağı belirtiliyor.
Şu Anki MagSafe Aksesuarları Hangileri?
Apple, şarj kablosunun yanında bir deri cüzdan; deri, silikon ve düz kılıflar da duyurdu. Cüzdanı kılıfın üstüne yerleştirebildiğinizi söyleyelim. Kablosuz şarjı kılıf üzerinden kullanabilseniz de, cüzdanın üstünden yapamıyorsunuz. Önümüzdeki haftalarda ve aylarda üçüncü parti üreticilerin kendi hayal güçlerini kullanarak dock'tan otomobil panosu tutucusuna farklı ürünlerle karşımıza çıkmasını bekleyebiliriz.
Mıknatıslar Banka Kartlarımı Bozmayacak mı?
Apple, kılıf aksesuarının kredi kartlarına, banka kartlarına ve benzer kartlara zarar vermemek üzere korumalı olduğunu söylüyor.
MagSafe'i Kullanmak Şart mı?
Hayır, her iPhone 12 modeli, bir USB-C'den Lightning'e kablosuyla geliyor. Yani şarj etmek için güç adaptörü dışında bir şeye ihtiyacınız yok.
Şu anki Kablosuz Şarj Cihazınız Yeni iPhone'lar ile Uyuumlu mu?
Evet, yeni iPhone'lar mevcut Qi destekli kablosuz şarj cihazlarını destekliyor. İlginç biçimde yeni MagSafe eski iPhone'larla da uyumlu, ancak bu durumda 15 watt yerine sadece 7,5 watt sunuyor.
MagSafe, MacBook'larda Nasıl Çalışıyordu?
MacBook'larda kullanılan ilk MagSafe, Apple'a özel güç kablosunu laptop'a manyetik olarak bağlıyordu ve kabloyu biraz çekerek çıkarmanıza izin veriyordu. Amacı, kabloyu yanlışlıkla çekip cihazı düşürmeye karşı güvenlik sağlamak idi. Kabloyu yanlışlıkla çektiğinizde laptop genellikle yerinden kımıldamıyor ancak kablo yerinden çıkıyordu. iPhone'da ise güvenlikten çok kolaylık hem de taşınabilirlik öne çıkıyor.
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