HyperX Cloud Revolver 7.1 Oyun Kulaklığı Duyuruldu! İşte Özellikleri!

Kingston Company Inc.'in oyun birimi HyperX, sinematik bir deneyim için sanal surround ses ile geliştirilmiş yeni oyun kulaklığı HyperX Cloud RevolverTM 7.1 Oyun Kulaklığı 'nı duyurdu. PC ve konsol oyuncularının, evden çalışan ya da eğitim gören kişilerin taleplerini karşılamak üzere tasarlanan Cloud Revolver 7.1 Oyun Kulaklığı, sürükleyici ses ve geniş ses aralığının yanı sıra, özel HyperX konforuna, yüksek dayanıklılığa ve stüdyo kalitesinde sese sahiptir.
Cloud Revolver + 7.1, birinci şahıs nişancı ve açık dünya oyunlarında geliştirilmiş ses hassasiyeti için daha fazla derinlik ve mesafe sağlamak üzere 50mm yönlendirmeli sürücüler bulunduğundan stüdyo sınıfı bir ses kalitesine sahiptir. Sürücü ayarları, akustik bölmenin mekanik tasarımı ve daha büyük kulak kapakları, oyuncuların rakibi daha net ve daha doğru bir şekilde duymalarını sağlar.
Cloud Revolver + 7.1 'in geliştirilmiş ses kontrol kartı üzerinde kulaklık ve mikrofon ses seviyesini ayarlama, mikrofon sesini kapatma ve 7.1 sanal sesi açıp kapatmak için kolay erişilebilir bir geçiş tuşu bulunmaktadır. Ses kontrol kutusunu klipsli olduğundan istediğiniz gibi konumlandırabilir, LED göstergesi sayesinde 7.1 sanal sesin ve mikrofonun açık ya da kapalı olduğunu görebilirsiniz.
HyperX ses yöneticisi Nate Almond, "HyperX 'in birinci sınıf Cloud Revolver serisinin yeni üyesi HyperX Cloud Revolver Oyun Kulaklığı + 7.1 'i sunmaktan mutluluk duyuyoruz. Profesyonel oyun kulaklık serisine katılan Cloud Revolver + 7.1, rekabetçi oyunlarda maksimum avantaj, sınıf ya da iş arkadaşlarıyla net iletişim için mükemmel ses performansı ve üst düzey konfor sunmaktadır." demiştir.
Cloud Revolver + 7.1, HyperX hafızalı köpük ve sağlam çelik çerçeve ile özel HyperX konforu ve dayanıklılığı geleneğini sürdürüyor. HyperX Cloud Revolver + 7.1 'de temiz ve net ses kalitesine erişmek ve daha az arka plan gürültüsü sağlamak için dijital olarak geliştirilmiş, gürültü önleyici özelliğine sahip, istendiğinde çıkarılabilir bir mikrofon bulunmaktadır. HyperX Cloud Revolver + 7.1, PC ve PS4 için USB ses kontrol kartı ile çoklu cihaz uyumluluğu2 ve 3.5mm bağlantı noktasına sahip platformlar için 3.5mm bağlantı sunmaktadır. Cloud Revolver + 7.1, TeamSpeak ve Discord tarafından da onaylanmıştır.
HyperX Cloud Revolver 7.1 Oyun Kulaklığı Özellikleri
Kulaklık
Sürücü: Dinamik, Neodyum mıknatıslarla birlikte 50 mm
Tip: Çevresel, Geri dönüş kapalı
Frekans yanıtı: 10 Hz - 23.2kHz
Empedans: 32 ?
Ses basınç seviyesi: 100.5 dBSPL/mW, 1 kHz frekansta
T.H.D: < 2%
Ağırlık: 360g
Mikrofon ile birlikte ağırlık: 376g
Kablo uzunluğu ve tipi: 3,5 mm 4 kutuplu fiş (1 m)
Mikrofon
Eleman: Elektret kondenser tipi mikrofon
Kutup düzeni: Tek yönlü, Gürültü engelleme özelliğine sahip.
Frekans yanıtı: 50 Hz-7.7 kHz
Hassasiyet: -40 dBV (1V/Pa,1kHz)
USB Ses Kontrol Kartı
Ağırlık: 57g
Kablo uzunluğu: 2m
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