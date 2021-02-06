Satürn'ün 6. Büyük Uydusu Olan Enceladus'ta "Gözsüz Yaratıklar" İddiası

Uzayda yaşam arayışı, insanlık için uzun süredir devam eden çabalardan biri. Güneş Sistemi'ndeki gezegenler ve uydularında yaşam olup olmadığı halen kesinleşmiş değil; ama bazı gezegenlerin bazı uyduları bu konuda diğerlerine göre daha fazla umut barındırıyor.
Bu uyduların basında ise, hiç kuşkusuz Satürn'ün Enceladus adı verilen uydusu geliyor. Satürn, toplam 82 adet uyduya sahip ve Enceladus, bu uyduların en büyük altıncısı konumunda. Onu diğerlerinden ayıran ise, yaşam barındırıyor olma ihtimalinin yüksek oluşu.
Enceladus, tamamen buzla kaplanmış bir uydu. Ama bu buzulun altında, başka bir deyişle yüzey katmanının altında bir okyanus bulunduğu biliniyor. Ve bu okyanus, yaşam formlarına ev sahipliği yapmak için her türlü imkana sahip gibi görünüyor.
Uyduda bulunan gayzerler, bu okyanustan suyu zaman zaman Uzaya doğru püskürtüyor. Yakın zamana kadar görev yapan NASA aracı Cassini Satürn ve uydularını inceliyordu ve püskürtülen bu su, NASA'ya göre yaşamın varlığını destekleyecek bazı bileşenlerin varlığına işaret ediyor. Gayzer, kesintili olarak da olsa, yüzey üzerine su püskürten "bacalar" olarak tanımlanıyor ve benzer oluşumlar Dünya'da da bulunuyor.
Independent'in, Forbes muhabiri James Carter'ın fikirlerinden yola çıkarak yayınladığı makalede, muhabirin şu cümlesini kullanıyor: "Yaşam enerjiye ihtiyaç duyar. Enceladus'un yüzeyinin altında yaşananlar da bu enerjinin varlığını kanıtlıyor. Dolayısıyla, okyanusta yaşam formlarının bulunma ihtimali oldukça yüksek."
Her ne kadar bunlar henüz araştırmaya açık varsayımlar olsa da, bazı uzmanların daha da ileri giden fikirleri var. Örneğini bu okyanus içinde "gözsüz yaratıkların" yaşadığı gibi bir iddia da bulunuyor. Bu yaratıklar, hareket edebilmek için sadece ses dalgalarını kullanıyor.
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