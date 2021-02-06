Satürn'ün 6. Büyük Uydusu Olan Enceladus'ta "Gözsüz Yaratıklar" İddiası

Satürn gezegeninin en büyük 6. uydusu olan buzla kaplanmış olan Enceladus'ta yaşam olabilir mi? Uyduda "gözsüz yaratıklar" mı yaşıyor?