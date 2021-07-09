HyperX, Glow in The Dark Kıyafet Koleksiyonunu Duyurdu

HyperX, 1919'dan beri özgün atletik giyim üreticisi olan Champion ile birlikte bugün üçüncü kez piyasaya sunduğu, sınırlı sayıda üretilmiş kıyafet ürünlerinin indirimini duyurdu. Yeni HyperX x Champion® Glow in the Dark Collection Powerblend® polar kapüşonlular, Powerblend® polar joggers ve pamuklu tişörtleri minimal ve karanlıkta parlayan bir tasarıma sahip.
Özel olarak HyperX ile birlikte çalışılarak hazırlanmış Glow in the Dark Koleksiyonu, HyperX ve Champion Athleticwear 'ın üçüncü sezon işbirliğini içeriyor. Sınırlı sayıda üretilen ve parıltılı karanlık grafikler içeren ürünler aynı zamanda bir sporcu etiketli tasarımıyla sunuluyor. Stil ve konforun mükemmel dengesi olan yeni koleksiyon, kesintisiz oyun keyfi için üretildi.
HyperX Stratejik Pazarlama Müdürü Stephanie Winkler, "Son iki HyperX Champion® koleksiyonunun başarısı, oyuncuların oyun ve stil tutkularını sergileyen modaya uygun, rahat giysiler istediğinin altını çiziyor." dedi. "Üçüncü sezondaki bu HyperX ve Champion® iş birliğiyle, hayranların ikonik sokak giyimine olan sevgisini gururla sergileyen ve oyun köklerine keyifli bir göndermede bulunan bir koleksiyon oluşturduk. Oyuncular, sınırlı sayıda üretilen Glow in the Dark Collection ile göz önüne çıkabilir ve ekranda ışık saçabilirler." diyerek sözlerine devam etmiştir.
Champion Teamwear pazarlama müdürü Jeff Johansen, "Aktif giyim tasarımında yenilikçi bir marka olan Champion Athleticwear, HyperX ile yeni bir ileri teknoloji işbirliğine gitmekten heyecan duyuyor." diyerek sözlerine şöyle devam etmiştir. "Markamız, tasarım ve dekorasyonda sınırları zorlamaya devam eden, özgün ve sınırlı sayıda üretilmiş ürünlerle oyuncuları desteklemekten gurur duyuyor."
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