HyperX, PGL Major Krakow 2017'nin Sponsoru Oldu
HyperX, PGL CS:GO Major Krakow 2017'nin resmi klavye sponsor olduğunu duyurdu.
Oyunculara yönelik yüksek performanslı ürünleriyle öne çıkan HyperX, PGL CS:GO Major Krakow 2017'nin resmi klavye sponsor olduğunu duyurdu. HyperX, eSpor topluluğuna olan bağlılığını gösteren bu sponsorlukla birlikte, geçtiğimiz aylarda rekor kıran Atlanta Major turnuvası da dahil olmak üzere son 11 CS: GO Major turnuvasından 9'una sponsor olmuş olacak.
29 Haziran-2 Temmuz tarihleri arasında PGL Studio Bükreş Romanya'da gerçekleştirilen offline ön elemeleri kazanan 8 takım, Krakow Major'un 8 efsane takımıyla birlikte 16-19 Temmuz'da Krakow Polonya'daki TAURON Arena'da 1 Milyon dolar ve Major Şampiyonları unvanı için mücadele edecek. Aralarında HyperX'in sponsorluğunu üstlendiği SK Gaming, G2, Natus Vincere, Cloud9, Team Liquid, Renegades de dahil olmak üzere daha birçok takım 1 milyon dolar ödül havuzu için mücadele edecek. Turnuvanın katılımcıları, HyperX'in profesyonel oyuncularıyla tanışma şansının yanı sıra, yakında satışa sunulacak olan Alloy Elite klavye modelini, ödüllü HyperX oyuncu kulaklıklarını, klavyelerini ve HyperX Pulsefire FPS Oyuncu faresini deneyimleme fırsatı bulacaklar.
"GL ile Krakow Major partnerliğimizi ve Counter Strike topluluğuyla uzun yıllara dayanan beraberliğimizi devam ettirdiğimiz için çok mutluyuz" diyen HyperX Global Stratejik Pazarlama Müdürü Annie L. Gerard, "PGL'in olağanüstü turnuva geçmişiyle birlikte bu turnuvanın şimdiye kadar düzenlenen en büyük Major turnuvalarından biri olmasını diliyoruz. Aynı zamanda, en yeni ve şimdiye kadar ürettiğimiz en göz alıcı ürün olan HyperX Alloy Elite klavyeyiilk defa gün yüzüne çıkaracak olmaktan dolayı da heyecanlıyız."
PGL CEO'su Silviu Stroie, "Bu seviyedeki rekabeti bir çoğundan daha iyi anlamayı başaran HyperX gibi harika bir partnerle beraberiz. Bu turnuvalarda oyuncular da taraftarlar da en mükemmelinden azıyla yetinmez. Mümkün olan en iyi oyun deneyimini yaratma konusundaki çabaları, akla gelebilecek en eğlenceli CS: GO etkinliğini hayata geçirme motivasyonumuzla çok iyi uyum sağlıyor. İki markayı bir araya getireceğimiz ve PGL Majors Krakow 2017'nin CS:GO oyununu hayranlarına daha önce hiç görmedikleri bir şekilde sunacağı konusunda verdiğimiz sözü tutacağımız için heyecanlıyız" diyor.
eSporun ve oyun camiasının coşkulu bir destekçisi olan HyperX, stüdyo kalitesinde sesiyle oyunculara aradıkları düzeyde bir ses deneyimi, gelişmiş konfor ve üstün kalite sunan HyperX Cloud Revolver kulaklık da dahil olmak üzere, özellikle FPS türü için tasarlanmış ürünler geliştiriyor. Oyun kulaklıklarının yanı sıra, klavyeler, mouse ve mousepad'lerle birlikte, HyperX oyuncuların kazanmak için ihtiyaç duydukları her şeyi sunuyor.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın