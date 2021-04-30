HyperX, Red Bull Racing Esports Takımının Sponsoru Oldu

Kingston Technology Company, Inc.'in oyun birimi HyperX, Resmi Çevre Birimi Ortağı olarak Red Bull Racing Esports ekibiyle güçlerini birleştirdiğini duyurdu.
Red Bull Racing Esports, rekabet avantajı sağlamak ve e-spor yarışlarını bir sonraki seviyeye taşımak için hem eğitimlerinde, hem de yarışmalarda pazar lideri HyperX 'in oyun farelerine, klavyelerine ve ödüllü Cloud kulaklıklarını kullanacak.
Gerçekleşen bu ortaklıkla birlikte HyperX, takıma ait setlerde, arabalarda ve oyun için görünümlerinde de yer alacak.
HyperX, oyun deneyimini geliştiren, rahatlık ve oynanabilirlik sağlayan kaliteli çevre birimleri üreterek, profesyonel oyuncuların 30 dakika, hatta altı saat süren çekişmelerde bile keskin ve odaklanmış kalmalarını sağlayarak dünya çapındaki oyun toplulukları arasında haklı bir üne kavuşmuştur.
HyperX-EMEA Başkan Yardımcısı Paul Leaman yaptığı konuşmasında; "Red Bull, ister CANLI arena turnuvaları, ister yarışmalar düzenlesin, HyperX ile uzun süredir ortaklık içerisindeydi. Bu nedenle ortaklığımızı Red Bull Racing Esports takımının sponsorluğunu da içerecek şekilde genişletmek de doğal bir süreç oldu." diyerek sözlerine şöyle devam etmiştir, "Red Bull 'un insanları ve fikirleri "kanatlandırır" sloganı ile markamız arasında büyük bir sinerji görüyoruz. HyperX de oyun kültürünü şekillendirme ve her bireyi ellerinden gelenin en iyisini yapmalarını sağlama tutkusuyla hareket etmektedir."
HyperX Cloud oyun kulaklıkları serisi, Red Bull Racing Esports sürücülerinin önemli bilgileri kaçırmamasını sağlamak için yalnızca en yüksek kalitede ses sunmakla kalmaz, aynı zamanda hafiftir. Kulaklıklarda ve kafa bantlarında bulunan HyperX imzalı hafızalı köpük özelliği ile en iyi konforu garanti eder.
Red Bull Racing Honda Pazarlama Şefi Oliver Hughes, "Espor ekibimizin genişlemesinden ve başarısından inanılmaz derecede gurur duyuyoruz. Bu da bizim bu alandaki diğer pazar liderleriyle ortak olmamızı sağlıyor." diyerek, "Böylesine geniş bir simülasyon yarışı serilerinde rekabet üstünlüğü sağlamak, eğitim ve yarışmalar esnasında da mutlak odak ve konsantrasyonu korumaya dayanmaktadır. Sürücülerimiz çok büyük hacimli sesli ve görsel bilgileri inanılmaz derecede hızlı işler ve dikkatleri dağılmadan anında tepki vermeleri gerekir. Doğru çevre birimlerine sahip olmak da bizler için çok önemli. Dolayısıyla HyperX ile olan yeni ortaklığımız, sim yarışçılarımızın ses deneyimini ve rekabet gücünü artıracak. " demiştir.
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