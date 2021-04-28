PlayStation 5 İçin Heyecan Yaratan Açıklama, Doğrudan Sony'den Geldi

Yeni bir açıklamaya göre Sony, PlayStation 5 için önceki nesillere göre çok daha fazla özel oyuna sahip olacak.

  • Levent Öztürk
PS5 öncekilerden çok daha fazla özele sahip olacak
Sony

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