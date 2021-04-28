PlayStation 5 İçin Heyecan Yaratan Açıklama, Doğrudan Sony'den Geldi

Sony Interactive Entertainment lideri Jim Ryan'ın söylediğine göre PlayStation 5, diğer PlayStation konsollarından çok daha fazla özel oyuna sahip olacak. Nikkei ile konuşan Ryan'ın açıkladığına göre Sony "sessiz" bir şekilde birinci taraf PS5 oyunlarına yatırım yapıyordu ve firma, PlayStation 5'in öncülerinden daha fazla özel oyuna sahip olmasını hedefliyor: "Sessiz ancak düzenli bir şekilde PlayStation için yüksek kalite oyunlara yatırım yapmaktayız ve PS5 neslinin daha öncekinden daha fazla özel yazılıma sahip olmasını sağlayacağız."
- PlayStation 5 mi, PlayStation 5 Dijital Sürüm mü? Hangisini alalım?
- PlayStation 5 Detaylı İnceleme...
- PlayStation 5 Neden Bulunmuyor?
Ayrıca Ryan, Sony'nin bu hedefe ulaşmak için Insomniac Games gibi daha fazla satın alıma açık olduğunu da söyledi. Insomniac Games'in satın alınması Sony'ye iki büyük PlayStation 5'e özel oyun kazandırdı: Spider-Man: Miles Morales ve yolda olan Ratchet&Clank: Rift Apart.
Sony'nin sessiz bir şekilde yatırım yapmakta olduğu haberi büyük bir sürpriz değil. Sony, kısa bir süre önce pek çok yeni ortak ve stüdyo duyurusunda bulunmuş ve daha da fazla birinci taraf PlayStation oyununu kütüphanesine ekleme amacını belirtmişti.
Bunlara ek olarak Sony'nin Returnal, Horizon Forbidden West, God of War: Ragnarok ve Ratchet&Clank: Rift Apart gibi heyecanla beklenen pek çok PS5 konsol oyununa sahip olduğunu da biliyoruz.
PS4 neredeyse 100 adet PlayStation özel oyununa sahipti ve bu da PS5'ten daha fazlasını bekleyebileceğimiz anlamına geliyor. Ayrıca PSVR 2'nin de geliştirilmekte olduğunu ve muhtemelen birkaç büyük oyun ile beraber sunulacağını da unutmamakta fayda var.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın