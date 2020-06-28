Hyundai Assan Yeni i10 N Line'ın Üretimine Başladı

Hyundai, i10 modelinin sportif versiyonu N Line'ın üretimine İzmit'teki tesislerinde başladı.

Hyundai Assan Yeni i10 N Line'ın Üretimine Başladı

Hyundai, A segmentindeki başarılı modeli i10'a yepyeni bir versiyon daha ekledi. İlk kez 2019 Frankfurt Otomobil Fuarı'nda görücüye çıkan i10 N Line, İzmit'teki Hyundai Assan fabrikasında üretilmeye başlandı. A segmentine farklı bir bakış açısı getirecek olan i10 N line, standart versiyonu gibi 40'tan fazla ülkeye ihraç edilerek "Made in Turkey" imzasını gururla taşıyacak.

Yeni i10 N Line, dinamik N Line donanım seviyesiyle donatılmış dördüncü Hyundai modeli olarak dikkat çekiyor. Hyundai'nin yüksek performanslı N otomobillerinden ilham alan N Line versiyonları, sportif dış ve iç tasarım özellikleriyle marka kimliğine katkıda bulunuyor. Hyundai i10 N Line'ın ön ve arka tamponlarında yer alan tasarım değişiklikleri ilk bakışta farkediliyor. Yatay şekilde konumlandırılan LED gündüz sürüş farları, parlak siyah ön ızgara, kırmızı tampon şeritleri ve N Line amblemi ön kısımdaki sportif öğeler. Arka tamponda ise üzeri kırmızı şeritli difüzör ve çift çıkışlı son susturucu bulunuyor.

Sportif otomobilin dış görünüşünü zirveye taşıyan bir diğer unsur ise 16 inç'lik alüminyum alaşımlı jantları. İçerideyse N logolu direksiyon simidi, vites topuzu, kırmızı havalandırma ızgaraları ve metal pedallar kabine daha sportif bir his veriyor. Kısacası i10 N Line, sportif gövde parçalarıyla yumuşak yüzeyler ve keskin çizgiler arasında üstün bir kontrast sunuyor.

Yeni i10 N Line, sadece gövde kiti ve sportif iç mekanıyla değil aynı zamanda 100 beygir gücündeki 1.0 litrelik Turbo benzinli motoruyla da oldukça ilgi çekici. Boyutlarına ve ağırlığına göre sürüşü daha da eğlenceli hale getiren turbo beslemeli motorun yanı sıra 84 bg'lik 1.2 MPi atmosferik üniteye de yer veriliyor.

Hyundai Assan Genel Müdürü Murat Berkel, Yeni i10 N Line ile ilgili olarak; "i10 N Line, turbo motoru ve sportif görüntüsüyle genç kullanıcıların ilgi alanına girerek tüm beklentileri rahatlıkla karşılayacak. Ayrıca, yeni versiyonla beraber özellikle Avrupa pazarındaki iddiasını da artıracak. Türkiye'de ise normalleşme süreciyle beraber otomotiv sektöründe işler yavaş yavaş toparlanmaya başladı. Biz de A segmentindeki başarılı oyuncumuz Yeni i10'a karşı artan talep doğrultusunda satış hedeflerimizi yukarı yönlü tekrar revize ettik. Ayrıca, Yeni N Line versiyonun Türkiye'de satışıyla ilgili çalışmalarımız da sürüyor" dedi.

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