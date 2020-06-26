NASA'dan ilginç yarışma! En iyi uzay tuvaletini yapana 240 bin TL ödül!

NASA, Ay'a gönderilecek uzay aracındaki tuvaletlerin tasarımı için bir yarışma başlattı. Birinci olana 35 bin dolar (Yaklaşık 240 bin TL) verilecek. NASA "uzay tuvaleti" yarışma başvuruları 17 Ağustos'ta son bulacak...