NASA'dan ilginç yarışma! En iyi uzay tuvaletini yapana 240 bin TL ödül!

NASA, Ay'a gönderilecek uzay aracındaki tuvaletlerin tasarımı için bir yarışma başlattı. Birinci olana 35 bin dolar (Yaklaşık 240 bin TL) verilecek. NASA "uzay tuvaleti" yarışma başvuruları 17 Ağustos'ta son bulacak...

NASA'dan ilginç yarışma! En iyi uzay tuvaletini yapana 240 bin TL ödül!

NASA, Ay'da kullanılacak tuvaletlerin tasarımı için bir yarışma düzenliyor. Uzay ajansı halihazırda Uluslararası Uzay İstasyonu'nda kullanılan modelden daha küçük, daha verimli ve daha işlevsel bir tuvalet tasarımını Ay görevinde kullanmak istiyor.

Yapılan açıklamada Ay'daki yer çekiminin Dünya'nın yer çekiminin yaklaşık olarak altıda biri olmasının vücut sıvılarının yavaş hareket etmesine sebep olduğu bilgisinin altı çizilerek tuvaletlerin hem Ay yer çekiminde hem de mikro yer çekimli ortamda çalışmak için tasarlanmasını istediği belirtildi.

BİRİNCİ OLAN 240 BİN TL ÖDÜL VERİLECEK

NASA yarışmada birinci olan tasarıma 35 bin dolar (Yaklaşık 240 bin TL) ödül verecek.

SON BAŞVURU 17 AĞUSTOS

NASA "uzay tuvaleti" yarışması için başvurular 17 Ağustos 2020 tarihine kadar sürecek.

NASA, MERKEZİNE İLK SİYAHİ KADININ İSMİNİ VERDİ

Matematikçi ve uzay mühendisi olan Mary Winston Jackson, 1958 yılında NASA'da göreve başlamış ve burada görev yapan ilk siyahi kadın olmuştu.

NASA Yöneticisi Jim Bridenstine; Jackson'ın, ajansın başarısına katkı sunan, tarihindeki birçok olağanüstü ve yetenekli fikir işçilerinden biri olduğunu belirterek, isminin Washington'daki NASA merkezine verildiğini açıkladı.

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