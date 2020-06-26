Artık Uzaktan Çalışanların Yeni İhtiyaçları Var. Peki, Nedir Bunlar?

Salgınla birlikte uzaktan çalışma düzenine geçenlerin artık yeni ihtiyaçları var. Eskiden sadece dizüstü bilgisayarla işlerini geçici olarak yürütenler şimdi kulaklıktan yazıcı/tarayıcıya, sandalyeden kahve makinasına kadar birçok yeni ekipmana ihtiyacı olduğunu fark etti. Peki, bu yeni ihtiyaçlar neler?