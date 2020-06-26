Artık Uzaktan Çalışanların Yeni İhtiyaçları Var. Peki, Nedir Bunlar?

Salgınla birlikte uzaktan çalışma düzenine geçenlerin artık yeni ihtiyaçları var. Eskiden sadece dizüstü bilgisayarla işlerini geçici olarak yürütenler şimdi kulaklıktan yazıcı/tarayıcıya, sandalyeden kahve makinasına kadar birçok yeni ekipmana ihtiyacı olduğunu fark etti. Peki, bu yeni ihtiyaçlar neler?

Artık Uzaktan Çalışanların Yeni İhtiyaçları Var

Uzaktan çalışma düzenine geçtiğinizde bir dizüstü bilgisayarın yeterli olacağını düşünebilirsiniz. Ancak son dönemde uzaktan çalışan kişi sayısının ve sürenin artmasıyla birlikte ihtiyaçlar da değişti. Eskiden sadece dizüstü bilgisayarla işlerini geçici olarak yürütenler şimdi kulaklıktan yazıcı/tarayıcıya, sandalyeden kahve makinesine kadar birçok yeni ekipmana ihtiyacı olduğunu fark etti. Peki bu dönemde insanların satın alma talepleri nasıl gelişiyor? İçinde bulunduğumuz dönemde 'kazanan' ürünler hangileri? Global teknoloji şirketi Epson, belki de önümüzdeki yıllarda tamamen geçiş yapacağımız uzaktan çalışma düzeni için ihtiyaç duyulan ürünleri araştırdı:

Evdeki ofis: yazıcı ve tarayıcılar

Ofislerde yüksek donanımlı yazıcılarla çalışanlar evde basılı belge üzerinde çalışma ihtiyacını kompakt yazıcılarla sağlamaya başladı. Bu dönemde tasarruflu ve tanklı mürekkep teknolojisine sahip Epson EcoTank ailesi gibi pratik ürünlerle ofisi eve taşıdılar. Belgeleri yazdırıp üzerinde çalıştıktan sonra tarayarak dijital ortama aktardılar.

Kaliteli mikrofon şart

Online dünyada başarılı geçen toplantıların sırrı hızlı bir internet ve kaliteli bir ses. Özellikle dahili mikrofona sahip yüksek kaliteli kulaklıklar, evden çalışma döneminde kurtarıcı oldu.

Online müzik aboneliği

Uzaktan çalışma döneminde online müzik aboneliği satışında yükseliş söz konusu. Çalışanlar, kendilerine gereken konsantrasyonu sağlamak için özellikle reklamsız müzik uygulaması aboneliklerini tercih ediyor.

Ergonomik sandalyeler

Bu süreçten önce birçok kişinin evinde çalışma sandalyesi yoktu. Ancak evden çalışma süresi arttıkça, sahip olunan masa ve sandalyelerin bu iş için ne kadar yetersiz olduğu ortaya çıktı. Ergonomik çalışma sandalyeleri de ilginin en çok arttığı ürünler arasında göze çarpıyor.

Kahve ekipmanları

Kahve dükkanlarının geçici olarak kapanmasıyla birlikte çalışanlar evde kaliteli kahve hazırlamanın yollarını aramaya başladı. İnternet üzerinden yapılan satışlarda payını en çok artıran ürünler arasında kahve ekipmanları da bulunuyor.

Fotoğraf yazdırmak da mümkün

Görsel sanatlar alanında çalışanlar da evde işlerini sürdürmek için fotoğraf yazıcılara ihtiyaç duyuyor. Epson Expression serisi, günlük belgeler ve fotoğrafları kablosuz bağlantıyla ve yüksek kalitede yazdırabiliyor.

Kayıtlar tarayıcıyla tutuluyor

İş yoğunluğu yüksek, çalışma alanı dar ve gerekli belgelerin işlenmesi şart olan meslekler için masaüstü tarayıcılar gerekiyor. Epson WorkForce serisi çekmece veya çantada bile taşınabiliyor.

Laptop çantasındaki projeksiyon

Salgın döneminde ofis çalışanları ultra mobil projeksiyon aletlerine de ihtiyaç duyabiliyor. 1,8 kg ağırlığıyla dizüstü bilgisayar çantasında taşınabilen ultra mobil projeksiyonlar (EB-1795F) Full HD çözünürlüğü ve 3.200 lümenlik ışık çıkışıyla işlevsel bir alternatif oluşturuyor.

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