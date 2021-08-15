Hyundai Hidrojendeki Adımlarını Sıklaştırıyor

"Hyundai Motor Company, hidrojen altyapı şirketi H2 MOBILITY'nin hissedarı oldu. Bu önemli adımla birlikte hidrojen yakıt hücreli araçlardaki iddia da iki katına çıkarıldı".

Hyundai Hidrojendeki Adımlarını Sıklaştırıyor

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