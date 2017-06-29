Hyundai i10, iPhone 7 ve Apple Watch Kazanma Fırsatı!
31 Ağustos 2017 tarihine kadar devam edecek olan kampanya kapsamında Hyundai i10, iPhone 7 ve Apple Watch kazanma fırsatı var.
Türk Telekom, mobil abonelerine sinema, spor, finans, magazin, kadın, yaşam ve hava durumu gibi konularda özel içerikler sunduğu Renkli Yaşam Paketleri'ne abone olan müşterilerine hediye kazanma fırsatı sunuyor.
Karikatür Paketi, Sinema Servisi, Basketbol Servisi, Kamu Haber Servisi, Finans Servisi, Magazin Servisi, KPSS İş İlanları Paketi, Anadolu Ajansı, Hava Durumu Paketi, Kadınca Yaşam Paketi, İddialı Haber Paketi, Düğün Paketi, Teknoloji Paketi ve Anadolu Ajansı Haber Paketi'nden oluşan Türk Telekom'un Renkli Yaşam Paketleri'nden birine abone olan Türk Telekom aboneleri birer adet Hyundai i10, iPhone 7 ve Türk Telekom Honor 7'nin yanı sıra üç adet Apple Watch kazanma şansı yakalayacaklar.
Hediye kazananlar Eylül ayında açıklanacak
Türk Telekom'un tüm faturalı ve faturasız mevcut ve yeni tüm mobil hat abonelerinin katılabileceği kampanya 31 Ağustos 2017 tarihine kadar devam edecek. Kampanyaya katılmak için abonelerin PAKET yazıp, 9090'a mesaj göndermeleri yeterli. Renkli Yaşam Paketlerinden birine ya da birkaçına üye olan kullanıcılar kampanyaya otomatik olarak katılma hakkı kazanıyor.
Türk Telekom Renkli Yaşam Paketleri'nin her bir aboneliği aylık 8,00 TL olup, kazananlar 13 Eylül 20017'de noter huzurunda yapılacak çekilişle belirlenecek.
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