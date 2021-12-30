Hyundai, İçten Yanmalı Motor Geliştirmeyi tamamen Durdurdu

Dev otomobil üreticisi Hyundai, elektrikli araçlara geçişi hızlandırmak için dev bir adım daha attı; içten yanmalı motor tasarımları geliştirmeyi tamamen durdurdu.

  • Ercan Uğurlu
Hyundai, İçten Yanmalı Motor Geliştirmeyecek!

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