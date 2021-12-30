Hyundai, İçten Yanmalı Motor Geliştirmeyi tamamen Durdurdu

Hyundai, ilk elektrikli otomobilini henüz piyasaya sürdü ancak görünüşe göre bundan sonra tamamen bu yönde çalışmaya hazır. Zira gelen yeni raporlara göre Güney Koreli şirket, içten yanmalı motorları tamamen geride bırakmaya hazırlanıyor.
Kore kaynaklarına göre Hyundai, bu ay içinde araştırma merkezinin motor tasarım birimini kapattı. Mevcut motorlarını iyileştirmek için yeni çalışanlar almaya devam edeceği söylenen Hyundai'nin, bundan sonraki süreçte ise yeni içten yanmalı motor tasarımı yapmayacağı iddia ediliyor. Şirket, bundan sonra EV araçlarına önem gösterecek ve bu yönde gelişim sağlayacak.
Şirketin aynı zamanda sahip olduğu binaları da EV geliştirme için dönüştürdüğü söyleniyor. Güç aktarma sistemi geliştirme merkezini bir elektrifikasyon test tesisi haline getiren Hyundai, performans geliştirme merkezini de elektrikli makinelere ayırmaya karar vermiş. Ayrıca yeni bir pil geliştirme merkezi kuran şirket, ham pil ve çip bileşenlerini tedarik edecek.
Bunun amacı basit: Hyundai, elektrikli otomobillere geçişi hızlandırmak istiyor ve bu da enerjisinin ve kaynaklarının daha fazlasını yeni teknolojiye aktarmaktan geçiyor. Yeni araştırma şefi Park Chung-kook da konuyla ilgili olarak, elektrifikasyonun kaçınılmaz olduğunu söylerken, bu geçişin, gelecekte pazara hükmedecek otomobillerin üretilmesine yardımcı olduğunu söylüyor. Görünüşe göre Hyundai, bu markalardan biri olacak.
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