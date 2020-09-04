Hyundai'ın Tamamen Değişen SUV modeli Yeni Tucson, Ortaya Çıkıyor

Hyundai'nin yenilenen tasarımıyla bir hayli farklı görünen Yeni Tucson'u hakkında bazı detay ve görseller ortaya çıktı. İşte Yeni Hyundai Tucson!

04 Eylül 2020 09:00

Levent Öztürk