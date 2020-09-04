Hyundai'ın Tamamen Değişen SUV modeli Yeni Tucson, Ortaya Çıkıyor

Hyundai, 2021 model Tucson'a ilk bakışı sunarken, yakında tanıtılacak olan SUV hakkında birkaç yeni detayı da paylaştı. Yayınlanan görseller bir konsept aracı gibi gözükebilir ancak Hyundai, bunların, birkaç gün içerisinde tamamen tanıtılacak olan aracın üretim modeli olduğunu söylüyor. Tabii ki yeni Tucson'un 2019 LA Otomobil Fuarı'nda gösterilen Vision T konseptinden ilham alması bekleniyordu ancak gelecekçi aydınlatmanın üretim modeline taşınmış olduğunu görmek yine de şaşırtıcı.
SUV'un ön kısmı, otomobil üreticisinin Parametric Hidden Light (Parametrik Gizli Işık) teknolojisini kullanan geometrik, "mücevher benzeri" bir ızgaranın hakimiyeti altında gözüküyor. Bu teknoloji yeni Hyundai Sonata'da kullanılan ile aynı olabilir ve aydınlatma parçaları aracın krom sistemine entegre edilmiş olabilir. Ancak araç tamamen tanıtılmadan bu konuda kesin bir şey söylemek mümkün değil.
Aracın arka kısmında ise saldırgan ve keskin arka ışıklara entegre edilmiş daha fazla gizli ışık detayı görülüyor. Aracın genişliğinin tamamını kapsayan ışık çubuğunun yanı sıra, bu karanlık görsellere dikkatlice bakıldığında Hyundai'nin oval H ambleminin alışıldık metal yerleşimi yerine Tucson'un arka camında yer aldığı da görülebiliyor. Parlak, zıtlık yaradan bir şerit A ve D sütunlarını birleştirirken aracın tavan çizgisini de vurguluyor.
Yeni Hyundai Tucson İç Tasarımı
SUV'un iç tasarımı da bu dramatik değişimleri sürdürüyor. Hyundai'nin "aralık" tasarım teması çevresinde kurulmuş olan Tucson'un kabini, "gelecekçi butik otel" hissi yaratacağı söylenen dönen gösterge paneli ile iç mekanın genişliğini vurguluyor.
Direksiyonun hemen arkasında bir dijital araç topluluğu bulunuyor. Kabinin merkezinde de 10,25 inçlik dokunmatik ekran dikkat çekiyor. Kabinin eğimini vurgulayan 64 renkli ve 10 parlaklık seviyeli bir ortam aydınlatma sistemi de araçta yerini aıyor.
Daha önceki nesillerdeki modellere göre daha geniş olan bu aracın detaylı özellikleri, motor seçenekleri ve tahmini performansları ise henüz açıklanmış değil. Yeni 2021 Hyundai Tucson, 14 Eylül tarihinde online canlı yayın ile Dünya'ya tanıtılacak.
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