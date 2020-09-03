İlçe ilçe Ankara koronavirüs haritası! Hangi ilçede vaka sayısı fazla?

Ankara Türkiye'nin en fazla koronavirüs vakasının görüldüğü ili oldu. Hızlı vaka artışı ile ilgili açıklama yapan Bakan Koca, tedbirlere uyulması konusunda uyardı. İşte ilçe ilçe Ankara koronavirüs haritaları...