İlçe ilçe Ankara koronavirüs haritası! Hangi ilçede vaka sayısı fazla?

Ankara koronavirüs vaka sayısındaki artışla gündemde. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası koronavirüs vaka sayısının artış gösterdiği illeri açıkladı.
Peki, Ankara koronavirüs yoğunluk haritası ne durumda? Ankara koronavirüs vaka sayısı ne kadar? Ankara'nın ilçelerinde koronavirüs yoğunluğu nasıl? İşte ilçe ilçe Ankara koronavirüs yoğunluk haritası...
"Ankara Koronavirüs Vaka Sayısının En Fazla Olduğu İl"
Bilim kurulu sonrası açıklama yapan Bakan Fahrettin Koca şu ifadeleri kullandı:
"Türkiye'de vaka sayısının en fazla olduğu il Ankara. İstanbul'u iki kat geçmiş durumda. Ankara'da tedbirleri artırma çabası içerisindeyiz. Salgının kontrolden çıktığını asla söyleyemeyiz ama tedbirlere uyum noktasında hassasiyet göstermezsek, sonucu farklı olabilir. Web sayfamız daha fazla bilgiyle güncellendi, bundan sonra günlük veri paylaşımı o kanalla yapılmış olacak.
Şu an Ankara'da hastane açısından bir sorunumuzun olmadığını söylemek istiyorum ama bizim zaten kapatılan hastaneleri açmak gibi bir eğilimimiz vardı, ilk günden itibaren bunu söylüyordum. Bu hastanelerimizin özellikle yoğun bakım bölümlerini devrede tutma noktasında bir çaba içindeyiz."
İlçe İlçe Ankara Koronavirüs Haritası
Sağlık Bakanı Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada "Koronavirüsün birinci dalgasının ikinci pikini yaşıyoruz, bayramlar ve düğünlerdeki hareketlilik ve dikkatsizliklerimiz bizi bu eşiğe getirdi." ifadelerini de kullandı.
Koca, "Şu ana kadar 29 bin 865 sağlık çalışanımız virüse yakalandı. 52 sağlık çalışanımızı yitirdiklerimiz arasında ebediyete yolcu ettik." bilgisini verdi.
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