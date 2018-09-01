i9 İşlemci Serisinde Köklü Değişiklikler Var
İnternete sızdırılan bu fotoğraf yeni Intel Core i9-9900K'ya ilk bakışımız olabilir!
Intel'in ilk Core i9 işlemcisinin çıkacağı hakkında son birkaç aydır yoğun şekilde söylentiler vardı, şu anda ise çok beklenen CPU'nun ilk fotoğrafına sahip olabiliriz.
XFastest, Intel Core i9-9900K modelinin ilk fotoğrafını çektiğini iddia ediyor. Bu fotoğraf eğer gerçekse, Intel'in daha yüksek overclock kabiliyetlerini desteklemek için lehimli entegre ısı yayıcı (IHS) kullanacağı söylentilerini doğrular nitelikte.
Geçtiğimiz birkaç yonga jenerasyonu boyunca Intel, işlemci kalıpları ile IHS arasındaki ısıyı aktarmak için bir Termal Arabirim Malzemesi (termal macun) kullanmayı tercih etmişti. Fotoğraf gerçekse iddia edilen altın kaplamalı lehim, termal macunun yerini alacak ve çok daha verimli bir ısı transfer ortamı oluşturacak.
Intel'in termal macun çözümü çok sayıda overclock tutkununun sürekli olarak şikayet ettiği bir konuydu. Son zamanlarda AMD'nin Ryzen 2. Nesil işlemcilerin tümü için lehimlenmiş bir IHS kullanıyor olması Intel'in bu kararı almasında bir etken olmuş olabilir.
Yavuz Alp Şimşek
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