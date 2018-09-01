i9 İşlemci Serisinde Köklü Değişiklikler Var

CHIP zaman zaman bilimden teknolojiye, spordan tarihe uzanan geniş bir yelpazede özel dergiler yayımlıyor. Bir sonraki sayımızın konusu sizce ne olmalı?

Vahşi Batı

Şaşırtıcı Bilimsel Gerçekler

Dinozorlar

Geleceğin Dünyasında Teknoloji ve Bilim

Savaş Makineleri

Kayıp Şehirler

Nostalji: 80'ler

Korsanlar

Robotlar ve Yapay Zekâ