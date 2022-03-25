İçi Görünen 2 Yeni "Cam Kurbağa" Türü Keşfedildi

Bir araştırma ekibi "cam kurbağa" olarak tanımlanan iki yeni tür kurbağa keşfetti. Ekvator'daki And dağlarında yaşayan bu kurbağaların neslinin tükenmek üzere olduğunu da belirlediler. Cam kurbağaların gerçeküstü göründükleri kesin. Derileri ışığı geçiren kurbağalar, iç organlarını çalışırken gözlememize imkan veriyor.
Yeni tanımlanan türler, Mashpi cam kurbağası (Hyalinobatrachium mashpi) ve Nouns cam kurbağası (Hyalinobatrachium nouns) olarak isimlendirildi. DNA'larına yakından bakıldığında, diğer kurbağalardan ayrıldıkları ve farklı bir tür oldukları ortaya çıkıyor. Araştırma makalesi PeerJ dergisinde yayınlandı.
Kurbağalar, tarım ve madenciliğin çevrelerini tehdit ettiği ormanlarda yaşıyor. Bilim insanları kirlilik ve habitat kaybından endişe duyuyor ve "Bir maden şirketi gelip bu kurbağaların var olduğunu bildiğimiz birkaç dereyi yok ederse, muhtemelen nesillerinin tükenmesine yol açarlar" diyor.
Cam kurbağalar, And Dağları'nın biyolojik çeşitliliğini vurguluyor ve sıradağlarda yaşayan hayvanlar hakkında öğrenilecek ne kadar şey olduğunu gösteriyor. Doğanın bir harikası olan cam kurbağaları aşağıdaki videoda izleyebilirsiniz:
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın