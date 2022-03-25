İçi Görünen 2 Yeni "Cam Kurbağa" Türü Keşfedildi

Yeni keşfedilen ve içi cam gibi görünen iki şeffaf kurbağa türü, görenleri şaşırtıyor. İşin kötüsü ise, her iki türün de şimdiden nesli tükenmek üzere olan canlılar listesine girmiş olması.