İçi Görünen 2 Yeni "Cam Kurbağa" Türü Keşfedildi

Yeni keşfedilen ve içi cam gibi görünen iki şeffaf kurbağa türü, görenleri şaşırtıyor. İşin kötüsü ise, her iki türün de şimdiden nesli tükenmek üzere olan canlılar listesine girmiş olması.

İçi Görünen 2 Yeni "Cam Kurbağa" Türü Keşfedildi

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
Saint Benoît Lisesi 8. Uluslararası Dijital Bahar Konferansı
Adı: Aylin ilk kez sahneye uyarlanıyor
A101'de 20 Ocak'ta teknolojik ürünler olacak! İşte kampanya broşürü
A101 7 Ekim aktüel ürünler kataloğu: TV, cep telefonu ve akıllı saat sürprizi

Günün En çok Okunanları
"Sayfa Başına Kullandıkça Öde" Modeli Türkiye'ye Geliyor
Assassin's Creed Valhalla: Dawn of Ragnarök İnceleme
Uçan Raketler Şanlıurfa'da Çocuk ve Gençlerle Buluştu
İçi Görünen 2 Yeni "Cam Kurbağa" Türü Keşfedildi
Apple, Yeni iPhone SE İçin Karbonsuz Alüminyum Kullanacağını Açıkladı

 

 