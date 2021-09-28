iCloud hesap açma nasıl yapılır? Giriş ekranı ve indirme linki

iCloud hesap açma işlemi nasıl yapılır? Apple kullanıcıları, cihazların sunduğu servislere erişebilmek için iCloud hesabı kullanır. App Store, App Müzik gibi Apple servislerine giriş yaparken ve uygulama indirdirirken kullanıcı bilgisi gerekir. Kullanıcı bilgilerini içeren iCloud hesabı ile Apple tarafından sunulan tüm imkanlara tek bir hesapla erişebilirsiniz.
Apple tarafından geliştirilen bulut depolama platformu iCloud'a aynı hesabı kullanarak giriş yapabilirsiniz. Yaklaşık 1 milyar kişi fotoğraf, video ve diğer dosyalarını saklamak için iCloud hesabı kullanır. Bulut depolama sayesinde cihazların saklama alanı kapasiteleri daha verimli kullanılır.
iCloud Hesap Açma Nasıl Yapılır?
iCloud hesap açma işlemi için öncelikle bir e-posta adresinizin olması gerekir. Apple markalı telefon veya tabletinizden Ayarlar kısmına girerek iCloud bölümüne giriş yapın. Açılan kısımda Apple kimliği yarat seçeneğine tıklayarak hesap açmaya başlayabilirsiniz.
- İlk olarak aktif kullandığınız e-posta adresini yazmalısınız. Güvenlik için 8 karakterli; büyük, küçük harf ve rakam içeren bir parola oluşturmanız sizden istenir. Güçlü bir parola oluşturarak hesabınızın güvenliğini sağlayabilirsiniz.
- E-posta ve şifre işlemlerinin ardından iCloud hesabı açmak isteyen kullanıcılardan gizli bir soru ve yanıt belirlenmesi istenir. Hesap şifresini unutulduğunda parolama yenileme işlemi yaparken bu gizli soru ve yanıtından yararlanılır. Bu yüzden unutamayacağınız bir soru ve yanıt belirlemelisiniz.
- Doğum tarihi ve kredi kartı bilgilerini girerek işlemi tamamlayabilirsiniz.
- Kredi kartı bilgileri uygulama için ücretli programların satın alınması için gerekir. Bu kısmı isterseniz boş bırakabilirsiniz.
- iCloud hesabının doğrulanması için e-posta adresinize gelen doğrulama postasına girerek aktivasyonu tamamlayabilirsiniz.
- Oluşturduğunuz Apple kimliği ile iCloud hesabınıza giriş yapabilirsiniz.
iCloud Hesabı Nedir?
Tüm iOS cihazlarda kullanılan iCloud, telefon ve tabletlerde yer alan tüm verileri güvenli bir şekilde depolamaya yarar. İnternet tabanlı bir bulut üzerinde fotoğraf, video ve dosyaları saklayan iCloud, cihaz hafızasının verimli kullanılmasını sağlar.
iPhone, iPad gibi tüm Apple cihazlarını güncel tutan iCloud sayesinde yedeklediğiniz tüm verilere istediğiniz yerden ulaşabilirsiniz. iCloud uygulaması kullanıcılarına 5 GB saklama alanını ücretsiz olarak sunar.
Daha fazla depolama alanına ihtiyaç duyarsanız ücretli depolama alanlarından satın alabilirsiniz. iCloud hesabı ile tüm Apple cihazlarınızda yer alan verileri otomatik veya manuel olarak yedekleyebilirsiniz. Bu yedekleme işlemi verilerinizi güvenli bir şekilde saklarken yeni bir cihaz alındığında otomatik olarak verilere erişme imkanı sunar.
iCloud Hesabı Nasıl Yedeklenir?
Apple cihazlarında yer alan tüm dosya ve verileri bulut tabanlı iCloud'a yedekleyebilirsiniz. Bu işlemle tüm verilerinizi güvenli bir şekilde saklayabilirsiniz. Yeni bir cihaz alındığında iCloud üzerinden tüm bilgilerinizi yeni cihazınıza zahmetsizce aktarabilirsiniz.
- Yedekleme işlemi için telefon veya tablet üzerinden kablosuz bir internet ağına bağlanın.
- Ayarlar bölümünün üst kısmında yer alan iCloud'a giriş yapın. Bu kısımda iCloud yedeklemeleri ile bilgiler bulunur.
- "Şimdi Yedekle" seçeneğini kullanarak yedekleme işlemini yapabilirsiniz.
Ayrıca, bu menü üzerinden yedekleme geçmişinizi görebilirsiniz. Yedeklediğiniz tüm verilere www.icloud.com üzerinden erişebilirsiniz. Dilerseniz yedeklenen fotoğraf, video ve dosyaları indirebilirsiniz.
Windows Bilgisayarlarda iCloud Nasıl Kullanılır?
iCloud üzerinden yedeklediğiniz fotoğraf, video ve dosyalara Windows cihazlardan erişim mümkündür. Windows için geliştirilen iCloud ile takvim, dosyalar, fotoğraflar ve videolar Windows bilgisayarlarda kullanılır.
iCloud Windows sürümünü kullanmak için bilgisayarınızın Windows 10'un en son sürümüne sahip olması gerekir. Ayrıca, Windows 7 ve Windows 8 için iCloud uygulamasını ayrı olarak indirebilirsiniz.
Apple sitesinden indirebileceğiniz iCloud üzerinde giriş yaparken Apple kullanıcı adınız ve parolanız gerekir. Apple kimlik bilgilerini girerek iCloud hesabına giriş yapabilirsiniz. iCloud ayarlarını yaparak Windows cihazlarda sorunsuz olarak hesabınıza erişebilirsiniz.
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