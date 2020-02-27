ICSA Labs'dan Mükemmellik Ödülü Kazandı!

Ağ teknolojileri alanında uçtan uca bulut tabanlı ağ çözümleri sunan Zyxel, başarısını "EIST-20 Yıllık Veri Güvenliği Test Mükemmeliyeti Ödülü" ile taçlandırdı. Sunduğu ürün ve servislerle bireylerin ve kurumların hayatını kolaylaştıran Zyxel, çözümlerinde kullandığı güvenlik standartlarıyla da adından sıkça söz ettiriyor. ICSA Labs tarafından EIST ödülüne layık görülen Zyxel, dünya genelinde bu sertifikaya sahip 5 firmadan biri olarak elit kategorisine terfi etmiş oldu. Zyxel'in UTM, ATP ve VPN güvenlik duvarlarını kapsayan güvenlik çözümleri ailesi, bu testlerden başarı ile geçerek tam not aldı.
Veri Güvenliği Test Mükemmeliyeti (EIST) Ödülü, ürünlerini 10, 15 veya 20 yıl boyunca belli aralıklarla test eden ve ICSA Laboratuvarları veri güvenliği sertifikalarını güncel tutmayı başaran şirketlere takdim ediliyor. ICSA Laboratuvarı, analistlerle yakın çalışarak ürün geliştirme kriterlerini artırma, yapılan en son araştırmalara erişim ve konsorsiyumlara katılma gibi olanaklar tanıyor. Böylece son kullanıcılara fayda sağlanırken, güvenlik ekosistemine de üst düzey ürünler geliştirme imkanı sunuyor. Dünya genelinde şirketler, ürün uyumluluğu ve performansı ölçmek, objektif test sertifikası kriterleri belirlemek ve uygulamak için ICSA Laboratuvarlarına güveniyor. Bir Verizon kuruluşu olan ICSA Labs, gelişmiş tehdit savunma, casus yazılım önleme, virüsten koruma, IPSec VPN ve güvenlik duvarlarını kapsayan geniş segmente sahip ürün yelpazesini test ediyor.
EIST Ödülü ile ilgili açıklama yapan Zyxel Gateway İş Merkezi Başkanı Nathan Yen, " Bilişim sektöründe EIST ödülünü bir kere bile almak büyük bir onurdur. Tayvan menşeli bir şirket olarak; 20 Yıllık Veri Güvenliği Test Mükemmeliyeti Ödülü'nün sahibi olmak bizler için büyük bir gurur kaynağı oldu. Bu ünvanın aralarında Microsoft ve Checkpoint'in de yer aldığı toplam 5 firmadan biri olduk" dedi. Yen, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Pazarın ihtiyaçları nedeniyle ATP güvenlik duvarı çözüm ailemiz ile küçük işletmeleri özellikle zero day ataklarına karşı koruyan uygun maliyetli bir çözüm geliştirmek istedik. Ürün geliştirme süreci bizler için zahmetli ve maliyetli idi. Fakat günün sonunda tam da istediğimiz gibi ölçeklenebilir, bulut tabanlı, çok katmanlı koruma sağlayan uygun maliyetli bir ürün geliştirdik. Emeklerimizin karşılığını almış olmaktan ve ödüle layık görülmekten gurur duyuyoruz. Son 20 yıldır oldukça sadık bir müşteri tabanı oluşturmaya gayret ettik. Gelecek 20 yılda da aynı hedefle yola devam edeceğiz."
Başarımızın sırrı ArGe ekibinin özverili çalışmasında gizli
Zyxel olarak ağ güvenliğine yıllardır yatırım yaptıklarını vurgulayan Zyxel Türkiye Kanal Satış Müdürü Ömer Faruk Erünsal "ArGe ekibimizin emeklerinin ICSA Laboratuvarları tarafından mükemmellik ödülü ile taçlandırılması bizler için büyük bir mutluluk "dedi.
Erünsal sözlerine şöyle devam etti: "Firmamızın başarısının sırlarından biri de ArGe ekibimizin yapay zeka entegreli, üstün performanslı ağ güvenliği çözümleri geliştirebilmek için büyük bir tutku ile çalışmasıdır. Zyxel hâlihazırda her ölçekten işletmeler için ICSA sertifikalı firewall ve VPN özellikleri barındıran yeni nesil, yüksek bant genişliğine sahip tümleşik tehdit yönetimi çözümleri sunuyor.
Zyxel'in ödül alan ATP serisi güvenlik duvarı ürün ailesi, siber güvenlik alanında ekstra koruma avantajı sunan "Bulut Sorgu- Bulut Zekası " özelliği ile öne çıkıyor. Sınırlı BT personeli ile çalışan işletmeleri adresleyen ürün ailesi özellikle malware(kötü amaçlı yazılım) ve zero day(sıfır gün) ataklarına karşı kalkan vazifesi görüyor. Bulut tabanlı tehdit zekası tespit yaklaşımı ile kötü amaçlı yazılımlara karşı anında önlem alabilen ATP serisi güvenlik duvarları, sandboxing özelliği sayesinde dışarıdan ağa saldırı olduğunda zararlı virüslere karşı uçtan uca en efektif koruma sağlıyor.
Bulut sorgulama, makine öğrenme tabanlı bulut zekası, anlık raporlama ve analitik değerlendirme, çok katmanlı koruma, bilinmeyen tehditlere karşı ekstra savunma gibi artıları bulunan bu güvenlik duvarı, "all-in-one" (hepsi bir arada) ağ geçidi çözümü olması nedeniyle de kurumlara maliyet avantajı sunuyor."
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