Reklam Teknolojilerinde Yapılan 7 Yanlış Nedir?

İlk dijital reklamın yayınlanmasından bugüne 25 yıl geride kalırken, hiç durmayan ve son yıllarda giderek hızlanan değişim karşısında, pazarlama uzmanları da çeşitli hatalar yapıyorlar. İşte dikkat edilmesi gereken 7 kritik hata.