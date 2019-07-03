İddia: Çin Yetkilileri Hala Zararlı Yüklüyor!
Çinli yetkililerin, turistlerin telefonlarına masum görünümlü casus uygulama yükledikleri iddia edildi!
Çin sınır muhafızlarının bazı turistlerin telefonlarına casus uygulama yüklediği iddia edildi. Guardian, New York Times ve Süddeutsche Zeitung'un incelemesine göre uygulama, epostaları, kısa mesajları ve kişileri topluyor. Çin'in bu tür özgürlüğü kısıtlayıcı davranışları, yeni değil.
Uygulamanın muhafızlar tarafından, telefonun sahibinin haberi olmaksızın, turistler Kırgızistan bölgesinden Xinjiang bölgesine geçmeye çalışırlarken yüklendiği belirtiliyor. Bu bölge, Çin hükümetinin Müslüman halkın özgürlüklerini uzun süredir kısıtladığı bir bölge olarak biliniyor. Bölgeden geçen gezginlerin telefonlarını ve parolalarını yetkililere vermesi isteniyor. Bazı Android'li telefonlar geri verilirken, üzerinde "Feng cai" adlı bir uygulama yüklenmiş olarak dönüyor. Guardian'a göre uygulama, bal toplayan arılarla ilgili. Siber güvenlik uzmanları, uygulamanın yetkililer tarafından sorunlu olarak varsayılan içeriği araştırmakta kullanıldığını söylüyor. Bu "sorunlu" sayılan içerikler içinde İslamcı aşırılıktan Ramazan ayında oruç tutmaya ve Japon metal müzik grubu Unholy Grave'e her şey var.
Uygulama iPhone'larda bulunmasa da, iPhone'ların ayrı bir odada ayrı bir muameleye maruz kaldığı söyleniyor. Telefonların bu odada bilgisayara bağlanarak tarandığından şüphe ediliyor.
Resmi bir yetki olmaksızın yapılan cihaz aramaları, ABD'de de yaşanıyor ancak Çin'in Xinjiang bölgesi için bu tür bir gözetleme, ülkenin Uygur Müslümanlarını da hedeflemesiyle oldukça yaygın hale gelmiş durumda. Bir yüz tanıma firmasının bu bölgede 2,5 milyon kişiyi izlediği biliniyor. Daha da kötüsü tüm bunların en ufak bir politik bağlantı yüzünden kendinizi hapiste bulabildiğiniz bir ülkede yapılması.
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